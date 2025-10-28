ASSDAQASSDAQ چیست

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

منبع ASSDAQ (ASSDAQ) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ASSDAQ (USD)

ارزش ASSDAQ (ASSDAQ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ASSDAQ (ASSDAQ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ASSDAQ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ASSDAQ را بررسی کنید!

ASSDAQ به ارزهای محلی

توکنومیکس ASSDAQ (ASSDAQ)

درک، توکنومیکس ASSDAQ (ASSDAQ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASSDAQ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ASSDAQ (ASSDAQ) امروز ASSDAQ (ASSDAQ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ASSDAQ به واحد USD برابر است با 0.00150467 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ASSDAQ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00150467 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ASSDAQ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ASSDAQ چقدر است؟ ارزش بازار ASSDAQ برابر است با $ 1.50M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ASSDAQ چقدر است؟ عرضه در گردش ASSDAQ برابر است با 999.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASSDAQ چقدر بوده است؟ ASSDAQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01013732 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ASSDAQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ASSDAQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ASSDAQ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASSDAQ برابر است با -- USD . آیا ASSDAQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ASSDAQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASSDAQ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ASSDAQ (ASSDAQ)