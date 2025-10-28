ASK SPLATSPLAT چیست

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you're buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance. Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

توکنومیکس ASK SPLAT (SPLAT)

درک، توکنومیکس ASK SPLAT (SPLAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPLAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ASK SPLAT (SPLAT) امروز ASK SPLAT (SPLAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPLAT به واحد USD برابر است با 0.00253191 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPLAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00253191 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPLAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ASK SPLAT چقدر است؟ ارزش بازار SPLAT برابر است با $ 1.66M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPLAT چقدر است؟ عرضه در گردش SPLAT برابر است با 656.70M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPLAT چقدر بوده است؟ SPLAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02859411 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPLAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPLAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00178228 USD رسید. حجم معاملات SPLAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPLAT برابر است با -- USD . آیا SPLAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPLAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPLAT مراجعه کنید.

