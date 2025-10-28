قیمت لحظه‌ ای ASK SPLAT امروز برابر است با 0.00253191 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPLAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPLAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ASK SPLAT امروز برابر است با 0.00253191 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPLAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPLAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ASK SPLAT (SPLAT)

قیمت لحظه‌ ای 1 SPLAT به USD:

$0.00253191
+27.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ASK SPLAT (SPLAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:54:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ASK SPLAT (SPLAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00193268
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00264471
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00193268
$ 0.00264471
$ 0.02859411
$ 0.00178228
-0.08%

+27.03%

-15.84%

-15.84%

قیمت لحظه‌ ای ASK SPLAT (SPLAT) برابر است با $0.00253191. در 24 ساعت گذشته، SPLAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00193268 تا حداکثر $ 0.00264471 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPLAT برابر با $ 0.02859411 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00178228 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPLAT در یک ساعت گذشته -0.08%، در 24 ساعت گذشته +27.03% و در 7 روز گذشته -15.84% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ASK SPLAT (SPLAT)

$ 1.66M
--
$ 2.42M
656.70M
956,696,300.3446976
ارزش بازار فعلی ASK SPLAT برابر است با $ 1.66M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPLAT برابر است با 656.70M، و عرضه کل آن 956696300.3446976 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.42M است.

تاریخچه قیمت ASK SPLAT (SPLAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ASK SPLAT به USD به میزان $ +0.00053873 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ASK SPLAT به USD به میزان $ -0.0016075939 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ASK SPLAT به USD به میزان $ -0.0022487108 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ASK SPLAT به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00053873+27.03%
30 روز$ -0.0016075939-63.49%
60 روز$ -0.0022487108-88.81%
90 روز$ 0--

ASK SPLATSPLAT چیست

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ASK SPLAT (SPLAT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ASK SPLAT (USD)

ارزش ASK SPLAT (SPLAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ASK SPLAT (SPLAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ASK SPLAT را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ASK SPLAT را بررسی کنید!

SPLAT به ارزهای محلی

توکنومیکس ASK SPLAT (SPLAT)

درک، توکنومیکس ASK SPLAT (SPLAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPLAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ASK SPLAT (SPLAT)

امروز ASK SPLAT (SPLAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPLAT به واحد USD برابر است با 0.00253191 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPLAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPLAT نسبت به USD برابر است با $ 0.00253191. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ASK SPLAT چقدر است؟
ارزش بازار SPLAT برابر است با $ 1.66M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPLAT چقدر است؟
عرضه در گردش SPLAT برابر است با 656.70M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPLAT چقدر بوده است؟
SPLAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02859411 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPLAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPLAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00178228 USD رسید.
حجم معاملات SPLAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPLAT برابر است با -- USD.
آیا SPLAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPLAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPLAT مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ASK SPLAT (SPLAT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

