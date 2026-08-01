قیمت امروز Aquabank bTether

قیمت لحظه‌ ای Aquabank bTether (BUSDT) در حال حاضر برابر با $ 0.998012 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUSDT به USD برابر با $ 0.998012 برای هر BUSDT می‌ باشد.

توکن Aquabank bTether در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 310,819 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 311.44K BUSDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUSDT در بازه‌ ای بین $ 0.995993 (حداقل) و $ 1.002 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.028 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.982483 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUSDT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.73K رسیده است.

اطلاعات بازار Aquabank bTether (BUSDT)

ارزش بازار $ 310.82K$ 310.82K $ 310.82K حجم (24 ساعته) $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 310.82K$ 310.82K $ 310.82K سرمایه در گردش 311.44K 311.44K 311.44K عرضه کل 311,444.623571 311,444.623571 311,444.623571

ارزش بازار فعلی Aquabank bTether برابر است با $ 310.82K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.73K. عرضه در گردش BUSDT برابر است با 311.44K، و عرضه کل آن 311444.623571 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 310.82K است.