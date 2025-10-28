AQCAQC چیست

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AQC (AQC) امروز AQC (AQC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AQC به واحد USD برابر است با 0.00122384 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AQC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00122384 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AQC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AQC چقدر است؟ ارزش بازار AQC برابر است با $ 1.16M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AQC چقدر است؟ عرضه در گردش AQC برابر است با 950.23M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AQC چقدر بوده است؟ AQC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00185075 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AQC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AQC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات AQC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AQC برابر است با -- USD . آیا AQC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AQC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AQC مراجعه کنید.

