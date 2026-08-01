قیمت امروز Anon Inu

قیمت لحظه‌ ای Anon Inu (AINU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AINU به USD برابر با $ 0 برای هر AINU می‌ باشد.

توکن Anon Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 488,611 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 501.00T AINU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AINU در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AINU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Anon Inu (AINU)

ارزش بازار $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K سرمایه در گردش 501.00T 501.00T 501.00T عرضه کل 501,004,618,366,925.8 501,004,618,366,925.8 501,004,618,366,925.8

ارزش بازار فعلی Anon Inu برابر است با $ 488.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AINU برابر است با 501.00T، و عرضه کل آن 501004618366925.8 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 488.63K است.