AndromedaANDR چیست

The First Decentralized On-Chain Operating System The First Decentralized On-Chain Operating System

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Andromeda (USD)

ارزش Andromeda (ANDR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Andromeda (ANDR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Andromeda را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Andromeda را بررسی کنید!

ANDR به ارزهای محلی

توکنومیکس Andromeda (ANDR)

درک، توکنومیکس Andromeda (ANDR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ANDR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Andromeda (ANDR) امروز Andromeda (ANDR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ANDR به واحد USD برابر است با 0.00119076 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ANDR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00119076 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ANDR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Andromeda چقدر است؟ ارزش بازار ANDR برابر است با $ 273.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ANDR چقدر است؟ عرضه در گردش ANDR برابر است با 229.13M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ANDR چقدر بوده است؟ ANDR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.85 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ANDR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ANDR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00090433 USD رسید. حجم معاملات ANDR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ANDR برابر است با -- USD . آیا ANDR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ANDR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ANDR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Andromeda (ANDR)