قیمت امروز Airdrops Quest

قیمت لحظه‌ ای Airdrops Quest (DROP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DROP به USD برابر با $ 0 برای هر DROP می‌ باشد.

توکن Airdrops Quest در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 538,488 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.44M DROP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DROP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00174015 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DROP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 275.14 رسیده است.

اطلاعات بازار Airdrops Quest (DROP)

ارزش بازار $ 538.49K$ 538.49K $ 538.49K حجم (24 ساعته) $ 275.14$ 275.14 $ 275.14 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 538.49K$ 538.49K $ 538.49K سرمایه در گردش 995.44M 995.44M 995.44M عرضه کل 995,435,933.798984 995,435,933.798984 995,435,933.798984

ارزش بازار فعلی Airdrops Quest برابر است با $ 538.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 275.14. عرضه در گردش DROP برابر است با 995.44M، و عرضه کل آن 995435933.798984 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 538.49K است.