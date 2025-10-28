Agentic StudioAGENTIC چیست

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem. Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Agentic Studio (USD)

ارزش Agentic Studio (AGENTIC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Agentic Studio (AGENTIC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Agentic Studio را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Agentic Studio را بررسی کنید!

AGENTIC به ارزهای محلی

توکنومیکس Agentic Studio (AGENTIC)

درک، توکنومیکس Agentic Studio (AGENTIC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AGENTIC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Agentic Studio (AGENTIC) امروز Agentic Studio (AGENTIC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AGENTIC به واحد USD برابر است با 0.00394934 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AGENTIC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00394934 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AGENTIC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Agentic Studio چقدر است؟ ارزش بازار AGENTIC برابر است با $ 19.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AGENTIC چقدر است؟ عرضه در گردش AGENTIC برابر است با 5.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AGENTIC چقدر بوده است؟ AGENTIC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01998756 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AGENTIC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AGENTIC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00388743 USD رسید. حجم معاملات AGENTIC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AGENTIC برابر است با -- USD . آیا AGENTIC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AGENTIC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AGENTIC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Agentic Studio (AGENTIC)