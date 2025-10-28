AdZillaADZILLA چیست

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it's a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

توکنومیکس AdZilla (ADZILLA)

درک، توکنومیکس AdZilla (ADZILLA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ADZILLA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AdZilla (ADZILLA) امروز AdZilla (ADZILLA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ADZILLA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ADZILLA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ADZILLA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AdZilla چقدر است؟ ارزش بازار ADZILLA برابر است با $ 367.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ADZILLA چقدر است؟ عرضه در گردش ADZILLA برابر است با 999.93M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ADZILLA چقدر بوده است؟ ADZILLA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ADZILLA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ADZILLA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ADZILLA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ADZILLA برابر است با -- USD . آیا ADZILLA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ADZILLA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ADZILLA مراجعه کنید.

