تحلیل تکنیکال امروز Zcash (ZEC) صفحه تحلیل Zcash، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ZEC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Zcash را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Zcash (ZEC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $489.7 -- -3.91% -10.52% -7.16%

Zcash اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Zcash در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 2 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 489.78 489.69 مقاومت دوم 489.69 489.6365 مقاومت اول 489.6399 489.6034 نقطه محوری 489.5499 489.5499 حمایت اول 489.4999 489.4965 حمایت دوم 489.4099 489.4634 حمایت سوم 489.3599 489.4099

سیگنال‌ های بازار Zcash حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.14M $12.81 M $13.95 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -1.37M خریدهای فعال 3 روزه $110.66 M فروش‌ های فعال 3 روزه $112.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 2.13M خریدهای فعال 7 روزه $363.56 M فروش‌ های فعال 7 روزه $361.43 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Zcash جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ZECUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.72 M 489.25 2026-08-15 $3.62 M 489.64 2026-08-14 -$2.69 M 487.99 2026-08-13 $1.98 M 487.98 2026-08-12 $1.42 M 485.96 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Zcash (ZEC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Zcash را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ZEC $489.7 $489.7 $489.7 -0.01% 1.46K (USDT) معامله کنید / USDC ZEC $488.82 $488.82 $488.82 -0.15% 114.60 (USDT) معامله کنید / USD1 ZEC $488.88 $488.88 $488.88 -0.22% 114.70 (USDT) معامله کنید