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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Zcash ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Zcash ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Zcash (ZEC)

تحلیل تکنیکال امروز Zcash (ZEC)

صفحه تحلیل Zcash، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ZEC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Zcash را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Zcash (ZEC)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$489.7---3.91%-10.52%-7.16%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Zcash

Zcash اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Zcash در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 2
خرید 17
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 2خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
489.78
489.69
مقاومت دوم
489.69
489.6365
مقاومت اول
489.6399
489.6034
نقطه محوری
489.5499
489.5499
حمایت اول
489.4999
489.4965
حمایت دوم
489.4099
489.4634
حمایت سوم
489.3599
489.4099

سیگنال‌ های بازار Zcash

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-1.14M
$12.81 M
$13.95 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-1.37M
خریدهای فعال 3 روزه
$110.66 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$112.03 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
2.13M
خریدهای فعال 7 روزه
$363.56 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$361.43 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Zcash جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ZECUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.72 M489.25
2026-08-15$3.62 M489.64
2026-08-14-$2.69 M487.99
2026-08-13$1.98 M487.98
2026-08-12$1.42 M485.96

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Zcash بیشتر کاوش کنید

معامله Zcash (ZEC) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Zcash را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTZEC
$489.7
$489.7$489.7
-0.01%
1.46K (USDT)
/USDCZEC
$488.82
$488.82$488.82
-0.15%
114.60 (USDT)
/USD1ZEC
$488.88
$488.88$488.88
-0.22%
114.70 (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ZEC به USD

مقدار

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 489.7 USD

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