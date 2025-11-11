با بینش‌ های کلیدی در مورد YURU COIN (YURU)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت YURU COIN (YURU)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

YURU COIN توکن رسمی مسابقه محبوب «یورو‌-کارا گرند پری» در ژاپن است — رقابتی سراسری بین ماسکات‌های محلی که از سال 2011 تاکنون بیش از 738 میلیون بازدید و 170 میلیون رأی انباشته داشته است. این توکن برای رأی‌دهی هواداران، کمپین‌ها و تعامل با NFTها استفاده می‌شود و از یک مدل تورمی معکوس (Deflationary) بهره می‌برد که در آن توکن‌ها با مشارکت کاربران سوزانده می‌شوند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی YURU COIN (YURU) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید YURU آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن YURU COIN (YURU) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید YURU، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه YURU را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت YURU COIN (YURU) تحلیل تاریخچه قیمت YURU به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت YURU را بررسی کنید!