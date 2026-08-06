تحلیل تکنیکال امروز Yield Guild Games (YGG) صفحه تحلیل Yield Guild Games، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه YGG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Yield Guild Games را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Yield Guild Games (YGG) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.02021 -- +5.48% -6.05% -46.27%

Yield Guild Games اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Yield Guild Games در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 8 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 5 خنثی 2 خرید 7 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 6 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.02025 0.02022 مقاومت دوم 0.02022 0.0202 مقاومت اول 0.0202 0.02018 نقطه محوری 0.02017 0.02017 حمایت اول 0.02015 0.02015 حمایت دوم 0.02012 0.02013 حمایت سوم 0.0201 0.02012

سیگنال‌ های بازار Yield Guild Games حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.50M $6.59 M $7.09 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.11 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.11 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.18 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.20 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Yield Guild Games جریان سرمایه خالص ورودی قیمت YGGUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.02 2026-08-15 -$0.01 M 0.02 2026-08-14 -$0.02 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.02 M 0.02 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Yield Guild Games (YGG) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Yield Guild Games را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT YGG $0.02021 $0.02021 $0.02021 +1.05% 2.79M (USDT) معامله کنید