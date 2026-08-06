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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Yield Guild Games ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Yield Guild Games ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Yield Guild Games (YGG)

تحلیل تکنیکال امروز Yield Guild Games (YGG)

صفحه تحلیل Yield Guild Games، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه YGG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Yield Guild Games را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Yield Guild Games (YGG)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.02021--+5.48%-6.05%-46.27%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Yield Guild Games

Yield Guild Games اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Yield Guild Games در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 8
خرید 11
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 5خنثی 2خرید 7
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 2خنثی 6خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.02025
0.02022
مقاومت دوم
0.02022
0.0202
مقاومت اول
0.0202
0.02018
نقطه محوری
0.02017
0.02017
حمایت اول
0.02015
0.02015
حمایت دوم
0.02012
0.02013
حمایت سوم
0.0201
0.02012

سیگنال‌ های بازار Yield Guild Games

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.50M
$6.59 M
$7.09 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.11 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.11 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.18 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.20 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Yield Guild Games جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت YGGUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.02 M0.02

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Yield Guild Games (YGG) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Yield Guild Games را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTYGG
$0.02021
$0.02021$0.02021
+1.05%
2.79M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب YGG به USD

مقدار

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0.0202 USD

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