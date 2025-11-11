شبکه XPIN، یک پروژه پیشرو DePIN بر بستر BNB Chain است که زیرساخت ارتباطی غیرمتمرکز و مجهز به هوش مصنوعی را برای اتصال امن، کارآمد و بدون مرز ارائه م یدهد.با پوشش بیسیم در بیش از 150 کشور و منطقه، خدمات Global eSIM، PowerLink و AI dNFT از سوی XPIN عصر جدیدی از ارتباطات را معرفی کرده و در عین حال فرصت های درآمد غیرفعال را نیز فراهم می سازد. XPIN با بازآفرینی شیوه اتصال جهان، در حال ساخت نسل بعدی شبکه اپراتورهای غیرمتمرکز است.