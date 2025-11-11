اقتصاد توکنی XPIN Network (XPIN)

اقتصاد توکنی XPIN Network (XPIN)

با بینش‌ های کلیدی در مورد XPIN Network (XPIN)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:36:18 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت XPIN Network (XPIN)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت XPIN Network (XPIN)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 67.01M
کل عرضه:
$ 100.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 17.51B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 382.74M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0104083
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.000457316453478145
قیمت فعلی:
$ 0.0038274
اطلاعات XPIN Network (XPIN).

شبکه XPIN، یک پروژه پیشرو DePIN بر بستر BNB Chain است که زیرساخت ارتباطی غیرمتمرکز و مجهز به هوش مصنوعی را برای اتصال امن، کارآمد و بدون مرز ارائه م یدهد.با پوشش بیسیم در بیش از 150 کشور و منطقه، خدمات Global eSIM، PowerLink و AI dNFT از سوی XPIN عصر جدیدی از ارتباطات را معرفی کرده و در عین حال فرصت های درآمد غیرفعال را نیز فراهم می سازد. XPIN با بازآفرینی شیوه اتصال جهان، در حال ساخت نسل بعدی شبکه اپراتورهای غیرمتمرکز است.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.xpin.network
وایت پیپر
https://docs.xpin.network/
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

توکنومیکس XPIN Network (XPIN): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی XPIN Network (XPIN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های XPIN که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های XPIN که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی XPIN را درک کردید، قیمت زنده توکن XPIN را بررسی کنید!

نحوه خرید XPIN

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن XPIN Network (XPIN) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید XPIN، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت XPIN Network (XPIN)

تحلیل تاریخچه قیمت XPIN به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت XPIN

می‌خواهید بدانید که XPIN به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت XPIN ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

