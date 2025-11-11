xMoney (XMN) یک توکن چندکاره مطابق با MiCA است که برای پل زدن بین مالی سنتی و نوآوری بلاک‌چین طراحی شده است. XMN به طور مستقیم در زیرساخت پرداخت مجاز و تنظیم‌شده‌ی xMoney تعبیه شده است و امکان انجام تراکنش بین بازرگانان و مصرف‌کنندگان را با سرعت، اعتماد و وضوح قانونی فراهم می‌کند. xMoney یک اکوسیستم یکپارچه از پرداخت ارز فیات و کریپتو، صدور کارت، تسویه با استیبل‌کوین و راهکارهای on/off‑ramp ارائه می‌دهد. با ادغام XMN به‌عنوان توکن کاربردی اصلی، پلتفرم مزایای ملموسی برای هر دو گروه بازرگانان و کاربران فراهم می‌کند. بازرگانان می‌توانند به کارمزدهای تراکنش پایین‌تر، پرداخت‌های همراه با وفاداری و گزینه‌های تسویه مبتنی بر توکن دسترسی داشته باشند، در حالی‌که مصرف‌کنندگان پاداش دریافت کرده و در حاکمیت شرکت می‌کنند. برخلاف اکثر توکن‌های کاربردی، XMN از روز اول در دنیای واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. این توکن در دروازه پرداخت قانونی و خدمات xMoney که در سراسر اروپا توسط کسب‌وکارها استفاده می‌شود، یکپارچه شده است. طراحی آن از چارچوب MiCA اتحادیه اروپا پیروی می‌کند، ممانعت و شفافیت را تضمین کرده و قابلیت اطمینان را نزد صرافی‌ها، مؤسسات و بازرگانان در سراسر جهان ایجاد می‌کند.