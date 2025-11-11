اقتصاد توکنی xMoney (XMN)
xMoney (XMN) یک توکن چندکاره مطابق با MiCA است که برای پل زدن بین مالی سنتی و نوآوری بلاکچین طراحی شده است. XMN به طور مستقیم در زیرساخت پرداخت مجاز و تنظیمشدهی xMoney تعبیه شده است و امکان انجام تراکنش بین بازرگانان و مصرفکنندگان را با سرعت، اعتماد و وضوح قانونی فراهم میکند. xMoney یک اکوسیستم یکپارچه از پرداخت ارز فیات و کریپتو، صدور کارت، تسویه با استیبلکوین و راهکارهای on/off‑ramp ارائه میدهد. با ادغام XMN بهعنوان توکن کاربردی اصلی، پلتفرم مزایای ملموسی برای هر دو گروه بازرگانان و کاربران فراهم میکند. بازرگانان میتوانند به کارمزدهای تراکنش پایینتر، پرداختهای همراه با وفاداری و گزینههای تسویه مبتنی بر توکن دسترسی داشته باشند، در حالیکه مصرفکنندگان پاداش دریافت کرده و در حاکمیت شرکت میکنند. برخلاف اکثر توکنهای کاربردی، XMN از روز اول در دنیای واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. این توکن در دروازه پرداخت قانونی و خدمات xMoney که در سراسر اروپا توسط کسبوکارها استفاده میشود، یکپارچه شده است. طراحی آن از چارچوب MiCA اتحادیه اروپا پیروی میکند، ممانعت و شفافیت را تضمین کرده و قابلیت اطمینان را نزد صرافیها، مؤسسات و بازرگانان در سراسر جهان ایجاد میکند.
توکنومیکس xMoney (XMN): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی xMoney (XMN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای XMN که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های XMN که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی XMN را درک کردید، قیمت زنده توکن XMN را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت xMoney (XMN)
تحلیل تاریخچه قیمت XMN به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت XMN
میخواهید بدانید که XMN به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت XMN ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
