تحلیل تکنیکال امروز Stellar (XLM) صفحه تحلیل Stellar، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه XLM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Stellar را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Stellar (XLM) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1585 -- -4.00% -16.58% +4.48%

Stellar اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Stellar در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 3 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 0 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 3 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.15834 0.15834 مقاومت دوم 0.15834 0.15833 مقاومت اول 0.15833 0.15833 نقطه محوری 0.15833 0.15833 حمایت اول 0.15832 0.15832 حمایت دوم 0.15832 0.15832 حمایت سوم 0.15831 0.15832

سیگنال‌ های بازار Stellar حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.01M $21.53 M $22.54 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.29M خریدهای فعال 3 روزه $10.83 M فروش‌ های فعال 3 روزه $10.54 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.85M خریدهای فعال 7 روزه $42.97 M فروش‌ های فعال 7 روزه $42.12 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Stellar جریان سرمایه خالص ورودی قیمت XLMUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.11 M 0.16 2026-08-15 -$0.16 M 0.16 2026-08-14 -$0.65 M 0.16 2026-08-13 -$0.42 M 0.16 2026-08-12 -$0.19 M 0.16 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Stellar (XLM) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Stellar را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT XLM $0.1585 $0.1585 $0.1585 -0.12% 1.30M (USDT) معامله کنید / USDC XLM $0.1583 $0.1583 $0.1583 -0.06% 403.02K (USDT) معامله کنید / BTC XLM $0.000002512 $0.000002512 $0.000002512 -0.15% 73.73K (USDT) معامله کنید