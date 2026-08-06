تحلیل تکنیکال امروز XDC Network (XDC) صفحه تحلیل XDC Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه XDC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل XDC Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت XDC Network (XDC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.02679 -- 0.00% -1.62% -15.28%

XDC Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت XDC Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 6 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 8 خنثی 2 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 4 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.02678 0.02678 مقاومت دوم 0.02678 0.02677 مقاومت اول 0.02677 0.02677 نقطه محوری 0.02677 0.02677 حمایت اول 0.02676 0.02676 حمایت دوم 0.02676 0.02676 حمایت سوم 0.02675 0.02676

سیگنال‌ های بازار XDC Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.29M $1.20 M $1.49 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.10 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.25 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.25 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. XDC Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت XDCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.03 2026-08-15 $0.00 M 0.03 2026-08-14 $0.04 M 0.03 2026-08-13 $0.03 M 0.03 2026-08-12 $0.10 M 0.03 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله XDC Network (XDC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای XDC Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT XDC $0.02679 $0.02679 $0.02679 -0.37% 2.60M (USDT) معامله کنید / USDC XDC $0.0268 $0.0268 $0.0268 -0.18% 2.09M (USDT) معامله کنید