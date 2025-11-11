با بینش‌ های کلیدی در مورد Anoma (XAN)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Anoma (XAN)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Anoma یک سیستمعامل غیرمتمرکز است که لایهی یکپارچهای از برنامهها برای تمام Web3 فراهم میکند. با استفاده از Anoma، توسعهدهندگان میتوانند یک برنامه بنویسند که روی هر زنجیرهای اجرا شود. Anoma توسعهدهندگان را از پیچیدگیهای زیرساخت آزاد میکند تا بتوانند روی آنچه اهمیت دارد تمرکز کنند: ساخت برنامهها و تجربههایی که کاربران دوست دارند. این پلتفرم معماری نسل بعدی مبتنی بر «قصد کاربر» ارائه میدهد که برای توسعه برنامه و تجربه کاربری بهینهسازی شده و Web3 را قادر میسازد تا از اکوسیستم گستردهای از برنامهها پشتیبانی کند، برنامههایی که در نهایت میتوانند با قابلیتها و تجربه Web2 رقابت کنند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Anoma (XAN) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Anoma (XAN) تحلیل تاریخچه قیمت XAN به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت XAN را بررسی کنید!