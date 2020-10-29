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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Wootrade Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Wootrade Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Wootrade Network (WOO)

تحلیل تکنیکال امروز Wootrade Network (WOO)

صفحه تحلیل Wootrade Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه WOO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Wootrade Network را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Wootrade Network (WOO)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0107---7.44%-9.79%-38.05%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Wootrade Network

Wootrade Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Wootrade Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 10
خنثی 11
خرید 5
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 6خنثی 4خرید 4
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 4خنثی 7خرید 1
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0107
0.01069
مقاومت دوم
0.01069
0.01069
مقاومت اول
0.01069
0.01069
نقطه محوری
0.01068
0.01068
حمایت اول
0.01068
0.01068
حمایت دوم
0.01067
0.01068
حمایت سوم
0.01067
0.01067

سیگنال‌ های بازار Wootrade Network

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.12M
$6.63 M
$6.75 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.10 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.12 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.28 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.29 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Wootrade Network جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت WOOUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14$0.04 M0.01
2026-08-13$0.03 M0.01
2026-08-12-$0.02 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Wootrade Network بیشتر کاوش کنید

معامله Wootrade Network (WOO) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Wootrade Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTWOO
$0.0107
$0.0107$0.0107
-2.19%
5.32M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب WOO به USD

مقدار

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0.0107 USD

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