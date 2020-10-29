تحلیل تکنیکال امروز Wootrade Network (WOO) صفحه تحلیل Wootrade Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه WOO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Wootrade Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Wootrade Network (WOO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0107 -- -7.44% -9.79% -38.05%

Wootrade Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Wootrade Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 10 خنثی 11 خرید 5 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 4 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 4 خنثی 7 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0107 0.01069 مقاومت دوم 0.01069 0.01069 مقاومت اول 0.01069 0.01069 نقطه محوری 0.01068 0.01068 حمایت اول 0.01068 0.01068 حمایت دوم 0.01067 0.01068 حمایت سوم 0.01067 0.01067

سیگنال‌ های بازار Wootrade Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.12M $6.63 M $6.75 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.12 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.28 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.29 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Wootrade Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت WOOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.01 M 0.01 2026-08-15 -$0.02 M 0.01 2026-08-14 $0.04 M 0.01 2026-08-13 $0.03 M 0.01 2026-08-12 -$0.02 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Wootrade Network (WOO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Wootrade Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT WOO $0.0107 $0.0107 $0.0107 -2.19% 5.32M (USDT) معامله کنید