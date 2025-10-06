قیمت لحظه ای Warplet امروز برابر است با 0.000008339 USD. ارزش بازار WARP معادل -- USD است. نرخ زنده WARP در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای Warplet امروز برابر است با 0.000008339 USD. ارزش بازار WARP معادل -- USD است. نرخ زنده WARP در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای Warplet (WARP) در حال حاضر برابر با $ 0.000008339 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WARP به USD برابر با $ 0.000008339 برای هر WARP می باشد.
توکن Warplet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WARP می باشد. طی 24 ساعت گذشته، WARP در بازه ای بین $ 0.000008093 (حداقل) و $ 0.000009332 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین ترین سطح ثبت شده نیز -- بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز WARP طی یک ساعت گذشته به میزان +2.81% و در هفت روز اخیر به میزان -7.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.31K رسیده است.
اطلاعات بازار Warplet (WARP)
$ 54.31K
$ 54.31K
BASE
ارزش بازار فعلی Warplet برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.31K. عرضه در گردش WARP برابر است با --، و عرضه کل آن -- می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن -- است.
تاریخچه قیمت Warplet به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000008093
$ 0.000008093
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000009332
$ 0.000009332
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000008093
$ 0.000008093
$ 0.000009332
$ 0.000009332
+2.81%
-7.10%
-7.33%
-7.33%
تاریخچه قیمت Warplet (WARP) به واحد USD
پیگیری تغییرات قیمت Warplet برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ -0.0000006376
-7.10%
30 روز
$ -0.000010501
-55.74%
60 روز
$ -0.000011661
-58.31%
90 روز
$ -0.000011661
-58.31%
تغییر قیمت امروز Warplet
امروز، WARP تغییر $ -0.0000006376 (-7.10%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
تغییر قیمت 30 روزه Warplet
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000010501 (-55.74%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
تغییر قیمت 60 روزه Warplet
با گسترش بازه به 60 روز، WARP تغییر $ -0.000011661 (-58.31%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
تغییر قیمت 90 روزه Warplet
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000011661 (-58.31%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت Warplet (WARP) را تجربه کنید؟
پیش بینی قیمت Warplet (WARP) برای سال 2030 (در 5 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی WARP تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش بینی قیمت Warplet (WARP) برای سال 2040 (در 15 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Warplet احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). اگر مایلید بدانید قیمت Warplet در سال های 2025 تا 2026 به چه سطحی خواهد رسید، میت وانید با مراجعه به صفحه «پیش بینی قیمت» ما، تحلیل و برآوردهای قیمتی WARP برای این دوره زمانی را مشاهده کنید. برای دسترسی به جزئیات بیشتر، روی لینک پیش بینی قیمت Warplet کلیک کنید.
چگونه Warplet را بخریم و سرمایه گذاری کنیم؟
آماده اید سرمایه گذاری در Warplet را آغاز کنید؟ خرید WARP در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه کار است. پس از انجام اولین خرید، میتوانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Warplet را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Warplet (WARP) همراهی کند.
مرحله 1
ثبتنام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC
ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4
توکنهای خود را انتخاب کنید
با بیش از -- توکن موجود، می توانید به راحتی بیت کوین، اتریوم و توکن های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5
خرید خود را تکمیل کنید
مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Warplet فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
با Warplet چه کاری می توانید انجام دهید؟
در اختیار داشتن Warplet تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی شود، بلکه فرصت های گسترده تری را پیش روی شما قرار می دهد. می توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب های پس انداز انعطاف پذیر، پاداش های غیرفعال کسب کنید یا با بهره گیری از ابزارهای حرفه ای معاملاتی، دارایی های خود را توسعه دهید. چه سرمایه گذار تازه کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره برداری حداکثری از توکن های بیت کوین شما معرفی شده است.
بازار اسپات MEXC را کاوش کنید
بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.
معاملات فیوچرز
با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.
لانچ پول MEXC
توکن ها را استیک کنید و ایردراپ های شگفت انگیز دریافت کنید.
پیش-بازار MEXC
خرید و فروش توکن های جدید پیش از فهرست شدن رسمی آن ها.
معامله با کارمزد فوق العاده پایین در MEXC
خرید Warplet (WARP) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به عنوان یکی از پلتفرم های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می کند از اولین معامله خود هزینه ها را کاهش دهید.
در صورتی که Warplet با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش تخمینی آن میتواند تا حدود $-- در سال 2026 و $-- در سال 2030 و $-- در سال 2035 و $-- در سال 2040 برسد. این ارقام نشان دهنده ی یک سناریوی رشد مرکب و پیوسته هستند؛ با این حال، قیمت واقعی آینده به عواملی همچون میزان پذیرش بازار، تغییرات نظارتی و شرایط کلان اقتصادی بستگی دارد. برای مشاهده ی جزئیات بیشتر و برآوردهای سال به سال از قیمت های احتمالی Warplet و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری (ROI)، می توانید به جدول پیش بینی کامل در ادامه مراجعه کنید.
قیمت Warplet امروز چقدر است؟
قیمت امروز Warplet برابر با $ 0.000008339 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا Warplet هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن Warplet همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله WARP ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه Warplet چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل -- از Warplet در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی Warplet چقدر است؟
قیمت لحظه ای WARP به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت Warplet به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت WARP مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت Warplet تأثیر می گذارد؟
قیمت WARP تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
چگونه می توانم برای WARP در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز WARP/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت Warplet برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت Warplet امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت Warplet ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت Warplet (WARP) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2025-12-06 05:35:33 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به Warplet (WARP)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
12-05 20:29:54
سیاست ارزی
اجماع بالا برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در دسامبر، بالاترین نرخ بهره در ۳۰ سال در حال وقوع است
12-05 15:24:33
به روز رسانی های صنعت
همبنیانگذار سولانا: ارزش کل بازار رمزارزها به رشد خود ادامه خواهد داد و در نهایت به نبردی برای سهم بازار بلاک چین تبدیل میشود
12-04 09:24:58
به روز رسانی های صنعت
بازگشت رونق بازار رمز ارزها، جریان ورودی سرمایه ETF به 1.1 میلیارد دلار میرسد و به بالاترین حد 7 هفتهای میرسد
12-03 18:46:22
سیاست ارزی
قانون جدید بریتانیا: ارزهای دیجیتال در سیستم حفاظت از "اموال شخصی" گنجانده شدند
12-03 10:11:55
به روز رسانی های صنعت
بازار رمز ارز با سودهای گسترده بازگشت را نشان میدهد، SUI و PENGU بیش از 20٪ افزایش یافتند
12-03 06:23:37
به روز رسانی های صنعت
۳۷۶ میلیون دلار در ۲۴ ساعت گذشته در سراسر بازار لیکوئید شده است، عمدتاً موقعیتهای شورت
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید.
لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.