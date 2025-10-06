قیمت امروز Warplet

قیمت لحظه‌ ای Warplet (WARP) در حال حاضر برابر با $ 0.000008339 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WARP به USD برابر با $ 0.000008339 برای هر WARP می‌ باشد.

توکن Warplet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- WARP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WARP در بازه‌ ای بین $ 0.000008093 (حداقل) و $ 0.000009332 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WARP طی یک ساعت گذشته به میزان +2.81% و در هفت روز اخیر به میزان -7.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Warplet (WARP)

ارزش بازار -- حجم (24 ساعته) $ 54.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00 سرمایه در گردش -- عرضه کل -- بلاک چین عمومی BASE

