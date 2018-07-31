تحلیل تکنیکال امروز VeThor Token (VTHO) صفحه تحلیل VeThor Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VTHO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل VeThor Token را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت VeThor Token (VTHO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0003219 -- -5.47% -12.96% -39.60%

VeThor Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت VeThor Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 13 خنثی 4 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 2 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0003215 0.0003215 مقاومت دوم 0.0003215 0.0003214 مقاومت اول 0.0003214 0.0003214 نقطه محوری 0.0003214 0.0003214 حمایت اول 0.0003213 0.0003213 حمایت دوم 0.0003213 0.0003213 حمایت سوم 0.0003212 0.0003213

سیگنال‌ های بازار VeThor Token حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -2.59M $2.39 M $4.98 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.02 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. VeThor Token جریان سرمایه خالص ورودی قیمت VTHOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.00 2026-08-15 -$0.02 M 0.00 2026-08-14 $0.02 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله VeThor Token (VTHO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای VeThor Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT VTHO $0.0003219 $0.0003219 $0.0003219 -1.16% 197.95M (USDT) معامله کنید