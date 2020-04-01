تحلیل تکنیکال امروز Trust Wallet (TWT) صفحه تحلیل Trust Wallet، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TWT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Trust Wallet را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Trust Wallet (TWT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.3934 -- -2.48% +11.06% -21.70%

Trust Wallet اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Trust Wallet در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 8 خنثی 7 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 4 خنثی 6 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.3927 0.3926 مقاومت دوم 0.3926 0.3925 مقاومت اول 0.3925 0.3925 نقطه محوری 0.3924 0.3924 حمایت اول 0.3923 0.3923 حمایت دوم 0.3922 0.3923 حمایت سوم 0.3921 0.3922

سیگنال‌ های بازار Trust Wallet حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.01M $3.60 M $3.59 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.17 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.17 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.73 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.72 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Trust Wallet جریان سرمایه خالص ورودی قیمت TWTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.40 2026-08-15 -$0.01 M 0.40 2026-08-14 -$0.03 M 0.41 2026-08-13 $0.02 M 0.40 2026-08-12 $0.02 M 0.39 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Trust Wallet (TWT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Trust Wallet را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT TWT $0.3934 $0.3934 $0.3934 -0.67% 178.40K (USDT) معامله کنید / USDC TWT $0.3935 $0.3935 $0.3935 -0.54% 141.24K (USDT) معامله کنید