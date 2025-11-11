با بینش‌ های کلیدی در مورد Trading Payment (TPTU)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Trading Payment (TPTU)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

توکن معامله و پرداخت (TPT) — TPT توکن معاملاتی و پرداخت شبکه Ultima Chain است. این توکن به شما امکان فعال سازی معاملات خودکار، مشارکت در اکوسیستم محصولات و دریافت توکن های انرژی (Energy Tokens) برای فعالیت در بلاک چین را میدهد. کاربران میتوانند توکن های TPT خود را قفل (Freeze) کنند و در ازای قفل کردن، توکن های UENERGY دریافت کنند. توکنهای UENERGY برای پرداخت کارمزد شبکه بهجای منبع انرژی (ENERGY) در بلاکچین ULTIMA استفاده میشوند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Trading Payment (TPTU) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Trading Payment (TPTU) تحلیل تاریخچه قیمت TPTU به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت TPTU را بررسی کنید!