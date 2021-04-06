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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Alien Worlds Trilium ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Alien Worlds Trilium ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Alien Worlds Trilium (TLM)

تحلیل تکنیکال امروز Alien Worlds Trilium (TLM)

صفحه تحلیل Alien Worlds Trilium، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TLM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Alien Worlds Trilium را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Alien Worlds Trilium (TLM)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0016057---4.06%+4.36%-12.41%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Alien Worlds Trilium در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 4
خنثی 8
خرید 14
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 2خنثی 6خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:خرید قویفروش 2خنثی 2خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.001603
0.001602
مقاومت دوم
0.001602
0.001602
مقاومت اول
0.001602
0.001602
نقطه محوری
0.001601
0.001601
حمایت اول
0.001601
0.001601
حمایت دوم
0.0016
0.001601
حمایت سوم
0.0016
0.0016

سیگنال‌ های بازار Alien Worlds Trilium

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.73M
$14.54 M
$15.27 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.44 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.42 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.82 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.81 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Alien Worlds Trilium جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت TLMUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.17 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12-$0.08 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Alien Worlds Trilium (TLM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Alien Worlds Trilium را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTTLM
$0.0016028
$0.0016028$0.0016028
-0.72%
47.43M (USDT)
/USDCTLM
$0.0016018
$0.0016018$0.0016018
-0.80%
36.17M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب TLM به USD

مقدار

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.0016057 USD

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