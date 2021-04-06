تحلیل تکنیکال امروز Alien Worlds Trilium (TLM) صفحه تحلیل Alien Worlds Trilium، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TLM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Alien Worlds Trilium را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Alien Worlds Trilium (TLM) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0016057 -- -4.06% +4.36% -12.41%

Alien Worlds Trilium اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Alien Worlds Trilium در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 4 خنثی 8 خرید 14 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 2 خنثی 6 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 2 خنثی 2 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.001603 0.001602 مقاومت دوم 0.001602 0.001602 مقاومت اول 0.001602 0.001602 نقطه محوری 0.001601 0.001601 حمایت اول 0.001601 0.001601 حمایت دوم 0.0016 0.001601 حمایت سوم 0.0016 0.0016

سیگنال‌ های بازار Alien Worlds Trilium حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.73M $14.54 M $15.27 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.44 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.42 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.82 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.81 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Alien Worlds Trilium جریان سرمایه خالص ورودی قیمت TLMUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 -$0.05 M 0.00 2026-08-14 -$0.17 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 2026-08-12 -$0.08 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Alien Worlds Trilium (TLM) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Alien Worlds Trilium را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT TLM $0.0016028 $0.0016028 $0.0016028 -0.72% 47.43M (USDT) معامله کنید / USDC TLM $0.0016018 $0.0016018 $0.0016018 -0.80% 36.17M (USDT) معامله کنید