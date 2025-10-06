قیمت لحظه‌ ای THINK Token امروز برابر است با 0.00642 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت THINK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت THINK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای THINK Token امروز برابر است با 0.00642 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت THINK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت THINK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو THINK Token

THINK Token قیمت لحظه ای(THINK)

قیمت لحظه‌ ای 1 THINK به USD:

$0.00642
$0.00642$0.00642
-1.68%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای THINK Token (THINK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:10:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت THINK Token (THINK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00638
$ 0.00638$ 0.00638
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00676
$ 0.00676$ 0.00676
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00638
$ 0.00638$ 0.00638

$ 0.00676
$ 0.00676$ 0.00676

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-1.24%

-1.68%

+35.72%

+35.72%

قیمت لحظه‌ ای THINK Token (THINK) برابر است با $ 0.00642. در 24 ساعت گذشته، THINK در بازه قیمتی حداقل $ 0.00638 تا حداکثر $ 0.00676 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته THINK برابر با $ 0.09159672574773454 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.004525510452854356 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، THINK در یک ساعت گذشته -1.24%، در 24 ساعت گذشته -1.68% و در 7 روز گذشته +35.72% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار THINK Token (THINK)

No.3827

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 97.07K
$ 97.07K$ 97.07K

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

ارزش بازار فعلی THINK Token برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 97.07K. عرضه در گردش THINK برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.42M است.

تاریخچه قیمت THINK Token (THINK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت THINK Token برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0001097-1.68%
30 روز$ -0.00342-34.76%
60 روز$ -0.01215-65.43%
90 روز$ -0.00358-35.80%
تغییر قیمت امروز THINK Token

امروز، THINK تغییر $ -0.0001097 (-1.68%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه THINK Token

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00342 (-34.76%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه THINK Token

با گسترش بازه به 60 روز، THINK تغییر $ -0.01215 (-65.43%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه THINK Token

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00358 (-35.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت THINK Token (THINK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت THINK Token را ببینید.

THINK TokenTHINK چیست

هم اکنون THINK Token در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های THINK Token خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ THINK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره THINK Token را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید THINK Token شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت THINK Token (USD)

ارزش THINK Token (THINK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از THINK Token (THINK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت THINK Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت THINK Token را بررسی کنید!

توکنومیکس THINK Token (THINK)

درک، توکنومیکس THINK Token (THINK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده THINK بیشتر بدانید!

نحوه خریدTHINK Token (THINK)

آیا به دنبال نحوه خرید THINK Token هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی THINK Token را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

THINK به ارزهای محلی

1 THINK Token(THINK) به VND
168.9423
1 THINK Token(THINK) به AUD
A$0.0097584
1 THINK Token(THINK) به GBP
0.0047508
1 THINK Token(THINK) به EUR
0.005457
1 THINK Token(THINK) به USD
$0.00642
1 THINK Token(THINK) به MYR
RM0.026964
1 THINK Token(THINK) به TRY
0.2693832
1 THINK Token(THINK) به JPY
¥0.97584
1 THINK Token(THINK) به ARS
ARS$9.1976772
1 THINK Token(THINK) به RUB
0.508785
1 THINK Token(THINK) به INR
0.5663724
1 THINK Token(THINK) به IDR
Rp106.9999572
1 THINK Token(THINK) به PHP
0.3799998
1 THINK Token(THINK) به EGP
￡E.0.3045648
1 THINK Token(THINK) به BRL
R$0.0344754
1 THINK Token(THINK) به CAD
C$0.0089238
1 THINK Token(THINK) به BDT
0.7856796
1 THINK Token(THINK) به NGN
9.3585624
1 THINK Token(THINK) به COP
$24.692283
1 THINK Token(THINK) به ZAR
R.0.1105524
1 THINK Token(THINK) به UAH
0.2704104
1 THINK Token(THINK) به TZS
T.Sh.15.8518146
1 THINK Token(THINK) به VES
Bs1.36746
1 THINK Token(THINK) به CLP
$6.02838
1 THINK Token(THINK) به PKR
Rs1.8124944
1 THINK Token(THINK) به KZT
3.4534464
1 THINK Token(THINK) به THB
฿0.209613
1 THINK Token(THINK) به TWD
NT$0.1966446
1 THINK Token(THINK) به AED
د.إ0.0235614
1 THINK Token(THINK) به CHF
Fr0.0050718
1 THINK Token(THINK) به HKD
HK$0.0498192
1 THINK Token(THINK) به AMD
֏2.4672702
1 THINK Token(THINK) به MAD
.د.م0.0591924
1 THINK Token(THINK) به MXN
$0.1180638
1 THINK Token(THINK) به SAR
ريال0.024075
1 THINK Token(THINK) به ETB
Br0.9723732
1 THINK Token(THINK) به KES
KSh0.8299776
1 THINK Token(THINK) به JOD
د.أ0.00455178
1 THINK Token(THINK) به PLN
0.0233046
1 THINK Token(THINK) به RON
лв0.0279912
1 THINK Token(THINK) به SEK
kr0.0601554
1 THINK Token(THINK) به BGN
лв0.0107214
1 THINK Token(THINK) به HUF
Ft2.141391
1 THINK Token(THINK) به CZK
0.1339854
1 THINK Token(THINK) به KWD
د.ك0.00196452
1 THINK Token(THINK) به ILS
0.020865
1 THINK Token(THINK) به BOB
Bs0.0444264
1 THINK Token(THINK) به AZN
0.010914
1 THINK Token(THINK) به TJS
SM0.059385
1 THINK Token(THINK) به GEL
0.0174624
1 THINK Token(THINK) به AOA
Kz5.8737222
1 THINK Token(THINK) به BHD
.د.ب0.00241392
1 THINK Token(THINK) به BMD
$0.00642
1 THINK Token(THINK) به DKK
kr0.041088
1 THINK Token(THINK) به HNL
L0.169167
1 THINK Token(THINK) به MUR
0.2919816
1 THINK Token(THINK) به NAD
$0.1105524
1 THINK Token(THINK) به NOK
kr0.0640716
1 THINK Token(THINK) به NZD
$0.0111066
1 THINK Token(THINK) به PAB
B/.0.00642
1 THINK Token(THINK) به PGK
K0.026964
1 THINK Token(THINK) به QAR
ر.ق0.0233688
1 THINK Token(THINK) به RSD
дин.0.6457878
1 THINK Token(THINK) به UZS
soʻm78.2926704
1 THINK Token(THINK) به ALL
L0.533823
1 THINK Token(THINK) به ANG
ƒ0.0114918
1 THINK Token(THINK) به AWG
ƒ0.011556
1 THINK Token(THINK) به BBD
$0.01284
1 THINK Token(THINK) به BAM
KM0.0107856
1 THINK Token(THINK) به BIF
Fr19.10592
1 THINK Token(THINK) به BND
$0.0082818
1 THINK Token(THINK) به BSD
$0.00642
1 THINK Token(THINK) به JMD
$1.029447
1 THINK Token(THINK) به KHR
25.887045
1 THINK Token(THINK) به KMF
Fr2.71566
1 THINK Token(THINK) به LAK
139.5652146
1 THINK Token(THINK) به LKR
රු1.9530924
1 THINK Token(THINK) به MDL
L0.1087548
1 THINK Token(THINK) به MGA
Ar28.789206
1 THINK Token(THINK) به MOP
P0.05136
1 THINK Token(THINK) به MVR
0.098226
1 THINK Token(THINK) به MWK
MK11.1458262
1 THINK Token(THINK) به MZN
MT0.4103022
1 THINK Token(THINK) به NPR
रु0.9063756
1 THINK Token(THINK) به PYG
45.53064
1 THINK Token(THINK) به RWF
Fr9.31542
1 THINK Token(THINK) به SBD
$0.0528366
1 THINK Token(THINK) به SCR
0.0877614
1 THINK Token(THINK) به SRD
$0.2560938
1 THINK Token(THINK) به SVC
$0.056175
1 THINK Token(THINK) به SZL
L0.1105524
1 THINK Token(THINK) به TMT
m0.0225342
1 THINK Token(THINK) به TND
د.ت0.01873356
1 THINK Token(THINK) به TTD
$0.0435918
1 THINK Token(THINK) به UGX
Sh22.36728
1 THINK Token(THINK) به XAF
Fr3.60804
1 THINK Token(THINK) به XCD
$0.017334
1 THINK Token(THINK) به XOF
Fr3.60804
1 THINK Token(THINK) به XPF
Fr0.65484
1 THINK Token(THINK) به BWP
P0.085707
1 THINK Token(THINK) به BZD
$0.0129042
1 THINK Token(THINK) به CVE
$0.6093222
1 THINK Token(THINK) به DJF
Fr1.13634
1 THINK Token(THINK) به DOP
$0.411201
1 THINK Token(THINK) به DZD
د.ج0.8347284
1 THINK Token(THINK) به FJD
$0.0145092
1 THINK Token(THINK) به GNF
Fr55.8219
1 THINK Token(THINK) به GTQ
Q0.0491772
1 THINK Token(THINK) به GYD
$1.3442196
1 THINK Token(THINK) به ISK
kr0.78324

منابع THINK Token

برای درک عمیق‌ تر THINK Token، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی THINK Token
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره THINK Token

امروز THINK Token (THINK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای THINK به واحد USD برابر است با 0.00642 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی THINK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی THINK نسبت به USD برابر است با $ 0.00642. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار THINK Token چقدر است؟
ارزش بازار THINK برابر است با $ 0.00 USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش THINK چقدر است؟
عرضه در گردش THINK برابر است با 0.00 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت THINK چقدر بوده است؟
THINK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09159672574773454 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت THINK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
THINK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.004525510452854356 USD رسید.
حجم معاملات THINK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای THINK برابر است با $ 97.07K USD.
آیا THINK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد THINK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت THINK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:10:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به THINK Token (THINK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب THINK به USD

مقدار

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.00642 USD

معامله THINK

/USDTTHINK
$0.00642
$0.00642$0.00642
-1.68%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

