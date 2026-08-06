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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bittensor ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bittensor ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Bittensor (TAO)

تحلیل تکنیکال امروز Bittensor (TAO)

صفحه تحلیل Bittensor، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TAO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bittensor را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Bittensor (TAO)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$197.47---0.38%+1.84%-26.70%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Bittensor

Bittensor اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bittensor در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 0
خرید 8
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 0خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
197.4666
197.4333
مقاومت دوم
197.4333
197.4142
مقاومت اول
197.4166
197.4024
نقطه محوری
197.3833
197.3833
حمایت اول
197.3666
197.3642
حمایت دوم
197.3333
197.3524
حمایت سوم
197.3166
197.3333

سیگنال‌ های بازار Bittensor

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.79M
$13.11 M
$12.32 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
2.05M
خریدهای فعال 3 روزه
$55.64 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$53.58 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
5.81M
خریدهای فعال 7 روزه
$222.03 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$216.22 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Bittensor جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت TAOUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.13 M198.22
2026-08-15-$0.64 M198.15
2026-08-14$0.22 M196.11
2026-08-13-$1.68 M200.49
2026-08-12$0.61 M199.89

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Bittensor بیشتر کاوش کنید

معامله Bittensor (TAO) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bittensor را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTTAO
$197.55
$197.55$197.55
-0.32%
3.59K (USDT)
/USDCTAO
$197.4
$197.4$197.4
-0.27%
994.84 (USDT)
/EURTAO
$170.8
$170.8$170.8
-0.32%
327.28 (USDT)
/USD1TAO
$197.74
$197.74$197.74
-0.32%
281.28 (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب TAO به USD

مقدار

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 197.47 USD

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