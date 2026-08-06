تحلیل تکنیکال امروز Bittensor (TAO) صفحه تحلیل Bittensor، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه TAO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bittensor را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Bittensor (TAO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $197.47 -- -0.38% +1.84% -26.70%

Bittensor اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bittensor در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 0 خرید 8 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 197.4666 197.4333 مقاومت دوم 197.4333 197.4142 مقاومت اول 197.4166 197.4024 نقطه محوری 197.3833 197.3833 حمایت اول 197.3666 197.3642 حمایت دوم 197.3333 197.3524 حمایت سوم 197.3166 197.3333

سیگنال‌ های بازار Bittensor حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.79M $13.11 M $12.32 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 2.05M خریدهای فعال 3 روزه $55.64 M فروش‌ های فعال 3 روزه $53.58 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 5.81M خریدهای فعال 7 روزه $222.03 M فروش‌ های فعال 7 روزه $216.22 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Bittensor جریان سرمایه خالص ورودی قیمت TAOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.13 M 198.22 2026-08-15 -$0.64 M 198.15 2026-08-14 $0.22 M 196.11 2026-08-13 -$1.68 M 200.49 2026-08-12 $0.61 M 199.89 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Bittensor (TAO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bittensor را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT TAO $197.55 $197.55 $197.55 -0.32% 3.59K (USDT) معامله کنید / USDC TAO $197.4 $197.4 $197.4 -0.27% 994.84 (USDT) معامله کنید / EUR TAO $170.8 $170.8 $170.8 -0.32% 327.28 (USDT) معامله کنید / USD1 TAO $197.74 $197.74 $197.74 -0.32% 281.28 (USDT) معامله کنید