با بینش‌ های کلیدی در مورد Overtake (TAKE)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Overtake (TAKE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

بازار OVERTAKE یک بازار همتا به همتا در سوئی است که به بازیکنان اجازه می‌ دهد اقلام بازی، حساب‌ ها و ارزهای خود را به راحتی معامله کنند. این بازار که برای بازار چند میلیارد دلاری دارایی‌ های بازی Web2 طراحی شده است، از یک قرارداد هوشمند چند امضایی برای تضمین تراکنش‌ های امن و کم‌ هزینه با تسویه فوری استفاده می‌کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Overtake (TAKE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید TAKE آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Overtake (TAKE) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید TAKE، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه TAKE را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Overtake (TAKE) تحلیل تاریخچه قیمت TAKE به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت TAKE را بررسی کنید!