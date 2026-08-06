تحلیل تکنیکال امروز Stacks (STX) صفحه تحلیل Stacks، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه STX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Stacks را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Stacks (STX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1237 -- -7.07% -25.49% -48.48%

Stacks اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Stacks در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 2 خنثی 18 خرید 6 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 1 خنثی 12 خرید 1 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 1 خنثی 6 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1238 0.1237 مقاومت دوم 0.1237 0.1237 مقاومت اول 0.1237 0.1237 نقطه محوری 0.1236 0.1236 حمایت اول 0.1236 0.1236 حمایت دوم 0.1235 0.1236 حمایت سوم 0.1235 0.1235

سیگنال‌ های بازار Stacks حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 1.96M $12.95 M $10.98 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.08 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.09 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.74 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.71 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Stacks جریان سرمایه خالص ورودی قیمت STXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.12 2026-08-15 -$0.10 M 0.12 2026-08-14 -$0.08 M 0.12 2026-08-13 -$0.04 M 0.12 2026-08-12 -$0.13 M 0.12 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Stacks (STX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Stacks را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT STX $0.1238 $0.1238 $0.1238 -0.08% 431.59K (USDT) معامله کنید / USDC STX $0.12368 $0.12368 $0.12368 -0.13% 455.95K (USDT) معامله کنید