اطلاعات Stacks (STX).

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

وب‌ سایت رسمی: https://stacks.co وایت پیپر https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.stacks.co