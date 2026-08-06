تحلیل تکنیکال امروز Stargate Finance (STG) صفحه تحلیل Stargate Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه STG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Stargate Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Stargate Finance (STG) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1429 -- +9.00% -0.56% -26.95%

Stargate Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Stargate Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 8 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 4 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : فروش قوی فروش 7 خنثی 4 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1428 0.1427 مقاومت دوم 0.1427 0.1427 مقاومت اول 0.1427 0.1427 نقطه محوری 0.1426 0.1426 حمایت اول 0.1426 0.1426 حمایت دوم 0.1425 0.1426 حمایت سوم 0.1425 0.1425

سیگنال‌ های بازار Stargate Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.39M $5.23 M $5.62 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.12 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.06M خریدهای فعال 7 روزه $0.56 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.62 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Stargate Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت STGUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.00 M 0.14 2026-08-15 -$0.05 M 0.14 2026-08-14 -$0.02 M 0.14 2026-08-13 -$0.01 M 0.14 2026-08-12 -$0.03 M 0.14 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Stargate Finance (STG) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Stargate Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT STG $0.1428 $0.1428 $0.1428 +0.21% 372.36K (USDT) معامله کنید