SP500 xStock (SPYx) یک گواهی رهگیری (tracker certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. SPYx قیمت صندوق قابل معامله SPDR S&P 500 ETF Trust (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این ابزار برای فراهم کردن دسترسی قانونی و مطابق با مقررات برای شرکت‌ کنندگان واجد شرایط در بازار رمزارزها به قیمت ETF صندوق SPDR S&P 500 طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاک‌ چین همچنان حفظ می‌ شود.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی SP500 xStock (SPYX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت SP500 xStock (SPYX) تحلیل تاریخچه قیمت SPYX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت SPYX را بررسی کنید!