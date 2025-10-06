قیمت لحظه‌ ای Illusion of Life امروز برابر است با 0.004253 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPARK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPARK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Illusion of Life امروز برابر است با 0.004253 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPARK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPARK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Illusion of Life

Illusion of Life قیمت لحظه ای(SPARK)

قیمت لحظه‌ ای 1 SPARK به USD:

$0.004253
$0.004253$0.004253
+15.22%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Illusion of Life (SPARK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:07:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Illusion of Life (SPARK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.003556
$ 0.003556$ 0.003556
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.004711
$ 0.004711$ 0.004711
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.003556
$ 0.003556$ 0.003556

$ 0.004711
$ 0.004711$ 0.004711

--
----

--
----

-0.47%

+15.22%

+45.40%

+45.40%

قیمت لحظه‌ ای Illusion of Life (SPARK) برابر است با $ 0.004253. در 24 ساعت گذشته، SPARK در بازه قیمتی حداقل $ 0.003556 تا حداکثر $ 0.004711 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPARK برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPARK در یک ساعت گذشته -0.47%، در 24 ساعت گذشته +15.22% و در 7 روز گذشته +45.40% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 84.42K
$ 84.42K$ 84.42K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ارزش بازار فعلی Illusion of Life برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.42K. عرضه در گردش SPARK برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Illusion of Life (SPARK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Illusion of Life برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0005618+15.22%
30 روز$ -0.007959-65.18%
60 روز$ -0.009738-69.61%
90 روز$ -0.000747-14.94%
تغییر قیمت امروز Illusion of Life

امروز، SPARK تغییر $ +0.0005618 (+15.22%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Illusion of Life

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.007959 (-65.18%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Illusion of Life

با گسترش بازه به 60 روز، SPARK تغییر $ -0.009738 (-69.61%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Illusion of Life

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000747 (-14.94%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Illusion of Life (SPARK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Illusion of Life را ببینید.

Illusion of LifeSPARK چیست

اسپارک (SPARK) یک پروژه آزمایشی است که توسط IllusionOfLife آغاز شده و بر روایت «توانمندسازی هوش مصنوعی + رشد مبتنی بر جامعه» متمرکز است و هدف آن ایجاد اولین ارگانیسم مجازی کارآفرینی و کاوش در مرزهای داستان‌سرایی هوش مصنوعی است.

هم اکنون Illusion of Life در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Illusion of Life خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SPARK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Illusion of Life را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Illusion of Life شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Illusion of Life (USD)

ارزش Illusion of Life (SPARK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Illusion of Life (SPARK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Illusion of Life را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Illusion of Life را بررسی کنید!

توکنومیکس Illusion of Life (SPARK)

درک، توکنومیکس Illusion of Life (SPARK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPARK بیشتر بدانید!

نحوه خریدIllusion of Life (SPARK)

آیا به دنبال نحوه خرید Illusion of Life هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Illusion of Life را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SPARK به ارزهای محلی

1 Illusion of Life(SPARK) به VND
111.917695
1 Illusion of Life(SPARK) به AUD
A$0.00646456
1 Illusion of Life(SPARK) به GBP
0.00314722
1 Illusion of Life(SPARK) به EUR
0.00361505
1 Illusion of Life(SPARK) به USD
$0.004253
1 Illusion of Life(SPARK) به MYR
RM0.0178626
1 Illusion of Life(SPARK) به TRY
0.17845588
1 Illusion of Life(SPARK) به JPY
¥0.646456
1 Illusion of Life(SPARK) به ARS
ARS$6.09310298
1 Illusion of Life(SPARK) به RUB
0.33705025
1 Illusion of Life(SPARK) به INR
0.37519966
1 Illusion of Life(SPARK) به IDR
Rp70.88330498
1 Illusion of Life(SPARK) به PHP
0.25173507
1 Illusion of Life(SPARK) به EGP
￡E.0.20176232
1 Illusion of Life(SPARK) به BRL
R$0.02283861
1 Illusion of Life(SPARK) به CAD
C$0.00591167
1 Illusion of Life(SPARK) به BDT
0.52048214
1 Illusion of Life(SPARK) به NGN
6.19968316
1 Illusion of Life(SPARK) به COP
$16.35767595
1 Illusion of Life(SPARK) به ZAR
R.0.07323666
1 Illusion of Life(SPARK) به UAH
0.17913636
1 Illusion of Life(SPARK) به TZS
T.Sh.10.50120989
1 Illusion of Life(SPARK) به VES
Bs0.905889
1 Illusion of Life(SPARK) به CLP
$3.993567
1 Illusion of Life(SPARK) به PKR
Rs1.20070696
1 Illusion of Life(SPARK) به KZT
2.28777376
1 Illusion of Life(SPARK) به THB
฿0.13886045
1 Illusion of Life(SPARK) به TWD
NT$0.13026939
1 Illusion of Life(SPARK) به AED
د.إ0.01560851
1 Illusion of Life(SPARK) به CHF
Fr0.00335987
1 Illusion of Life(SPARK) به HKD
HK$0.03300328
1 Illusion of Life(SPARK) به AMD
֏1.63447043
1 Illusion of Life(SPARK) به MAD
.د.م0.03921266
1 Illusion of Life(SPARK) به MXN
$0.07821267
1 Illusion of Life(SPARK) به SAR
ريال0.01594875
1 Illusion of Life(SPARK) به ETB
Br0.64415938
1 Illusion of Life(SPARK) به KES
KSh0.54982784
1 Illusion of Life(SPARK) به JOD
د.أ0.003015377
1 Illusion of Life(SPARK) به PLN
0.01543839
1 Illusion of Life(SPARK) به RON
лв0.01854308
1 Illusion of Life(SPARK) به SEK
kr0.03985061
1 Illusion of Life(SPARK) به BGN
лв0.00710251
1 Illusion of Life(SPARK) به HUF
Ft1.41858815
1 Illusion of Life(SPARK) به CZK
0.08876011
1 Illusion of Life(SPARK) به KWD
د.ك0.001301418
1 Illusion of Life(SPARK) به ILS
0.01382225
1 Illusion of Life(SPARK) به BOB
Bs0.02943076
1 Illusion of Life(SPARK) به AZN
0.0072301
1 Illusion of Life(SPARK) به TJS
SM0.03934025
1 Illusion of Life(SPARK) به GEL
0.01156816
1 Illusion of Life(SPARK) به AOA
Kz3.89111223
1 Illusion of Life(SPARK) به BHD
.د.ب0.001599128
1 Illusion of Life(SPARK) به BMD
$0.004253
1 Illusion of Life(SPARK) به DKK
kr0.0272192
1 Illusion of Life(SPARK) به HNL
L0.11206655
1 Illusion of Life(SPARK) به MUR
0.19342644
1 Illusion of Life(SPARK) به NAD
$0.07323666
1 Illusion of Life(SPARK) به NOK
kr0.04244494
1 Illusion of Life(SPARK) به NZD
$0.00735769
1 Illusion of Life(SPARK) به PAB
B/.0.004253
1 Illusion of Life(SPARK) به PGK
K0.0178626
1 Illusion of Life(SPARK) به QAR
ر.ق0.01548092
1 Illusion of Life(SPARK) به RSD
дин.0.42780927
1 Illusion of Life(SPARK) به UZS
soʻm51.86584536
1 Illusion of Life(SPARK) به ALL
L0.35363695
1 Illusion of Life(SPARK) به ANG
ƒ0.00761287
1 Illusion of Life(SPARK) به AWG
ƒ0.0076554
1 Illusion of Life(SPARK) به BBD
$0.008506
1 Illusion of Life(SPARK) به BAM
KM0.00714504
1 Illusion of Life(SPARK) به BIF
Fr12.656928
1 Illusion of Life(SPARK) به BND
$0.00548637
1 Illusion of Life(SPARK) به BSD
$0.004253
1 Illusion of Life(SPARK) به JMD
$0.68196855
1 Illusion of Life(SPARK) به KHR
17.14915925
1 Illusion of Life(SPARK) به KMF
Fr1.799019
1 Illusion of Life(SPARK) به LAK
92.45651989
1 Illusion of Life(SPARK) به LKR
රු1.29384766
1 Illusion of Life(SPARK) به MDL
L0.07204582
1 Illusion of Life(SPARK) به MGA
Ar19.0717279
1 Illusion of Life(SPARK) به MOP
P0.034024
1 Illusion of Life(SPARK) به MVR
0.0650709
1 Illusion of Life(SPARK) به MWK
MK7.38367583
1 Illusion of Life(SPARK) به MZN
MT0.27180923
1 Illusion of Life(SPARK) به NPR
रु0.60043854
1 Illusion of Life(SPARK) به PYG
30.162276
1 Illusion of Life(SPARK) به RWF
Fr6.171103
1 Illusion of Life(SPARK) به SBD
$0.03500219
1 Illusion of Life(SPARK) به SCR
0.05813851
1 Illusion of Life(SPARK) به SRD
$0.16965217
1 Illusion of Life(SPARK) به SVC
$0.03721375
1 Illusion of Life(SPARK) به SZL
L0.07323666
1 Illusion of Life(SPARK) به TMT
m0.01492803
1 Illusion of Life(SPARK) به TND
د.ت0.012410254
1 Illusion of Life(SPARK) به TTD
$0.02887787
1 Illusion of Life(SPARK) به UGX
Sh14.817452
1 Illusion of Life(SPARK) به XAF
Fr2.390186
1 Illusion of Life(SPARK) به XCD
$0.0114831
1 Illusion of Life(SPARK) به XOF
Fr2.390186
1 Illusion of Life(SPARK) به XPF
Fr0.433806
1 Illusion of Life(SPARK) به BWP
P0.05677755
1 Illusion of Life(SPARK) به BZD
$0.00854853
1 Illusion of Life(SPARK) به CVE
$0.40365223
1 Illusion of Life(SPARK) به DJF
Fr0.752781
1 Illusion of Life(SPARK) به DOP
$0.27240465
1 Illusion of Life(SPARK) به DZD
د.ج0.55297506
1 Illusion of Life(SPARK) به FJD
$0.00961178
1 Illusion of Life(SPARK) به GNF
Fr36.979835
1 Illusion of Life(SPARK) به GTQ
Q0.03257798
1 Illusion of Life(SPARK) به GYD
$0.89049314
1 Illusion of Life(SPARK) به ISK
kr0.518866

منابع Illusion of Life

برای درک عمیق‌ تر Illusion of Life، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Illusion of Life

امروز Illusion of Life (SPARK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPARK به واحد USD برابر است با 0.004253 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPARK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPARK نسبت به USD برابر است با $ 0.004253. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Illusion of Life چقدر است؟
ارزش بازار SPARK برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPARK چقدر است؟
عرضه در گردش SPARK برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPARK چقدر بوده است؟
SPARK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPARK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPARK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات SPARK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPARK برابر است با $ 84.42K USD.
آیا SPARK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPARK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPARK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:07:27 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Illusion of Life (SPARK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 SPARK = 0.004253 USD

معامله SPARK

/USDTSPARK
$0.004253
$0.004253$0.004253
+14.94%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

