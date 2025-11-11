با بینش‌ های کلیدی در مورد Illusion of Life (SPARK)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Illusion of Life (SPARK)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

اسپارک (SPARK) یک پروژه آزمایشی است که توسط IllusionOfLife آغاز شده و بر روایت «توانمندسازی هوش مصنوعی + رشد مبتنی بر جامعه» متمرکز است و هدف آن ایجاد اولین ارگانیسم مجازی کارآفرینی و کاوش در مرزهای داستان‌سرایی هوش مصنوعی است.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Illusion of Life (SPARK) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Illusion of Life (SPARK) تحلیل تاریخچه قیمت SPARK به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت SPARK را بررسی کنید!