اقتصاد توکنی Illusion of Life (SPARK)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Illusion of Life (SPARK)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Illusion of Life (SPARK)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Illusion of Life (SPARK).
اسپارک (SPARK) یک پروژه آزمایشی است که توسط IllusionOfLife آغاز شده و بر روایت «توانمندسازی هوش مصنوعی + رشد مبتنی بر جامعه» متمرکز است و هدف آن ایجاد اولین ارگانیسم مجازی کارآفرینی و کاوش در مرزهای داستانسرایی هوش مصنوعی است.
توکنومیکس Illusion of Life (SPARK): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Illusion of Life (SPARK) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای SPARK که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های SPARK که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی SPARK را درک کردید، قیمت زنده توکن SPARK را بررسی کنید!
نحوه خرید SPARK
آیا علاقه مند به اضافه کردن Illusion of Life (SPARK) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید SPARK، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت Illusion of Life (SPARK)
تحلیل تاریخچه قیمت SPARK به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت SPARK
میخواهید بدانید که SPARK به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت SPARK ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
سلب مسئولیت
دادههای توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی کند. لطفاً قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.
لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.
