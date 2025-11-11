با بینش‌ های کلیدی در مورد SLIMEX (SLX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت SLIMEX (SLX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

«اسلایم‌ های کوچک، تأثیر بزرگ – هر حفاری دریچه‌ ای تازه می‌ گشاید.» SLIMEX یک اکوسیستم تعاملی گیمینگ Web3 است که با توکن $SLX پشتیبانی می‌ شود. این پروژه از بازی محبوب Slime Miner (یک RPG بیکاری/آیدل) آغاز شد و حالا در حال گسترش در سراسر مجموعه‌ ی Slime IP بین بازی‌ ها و سرویس‌ های مختلف است. SLIMEX ترکیبی از دسترسی مقیاس‌ پذیر Web2 با مالکیت Web3 ارائه می‌ دهد؛ شامل گیم‌ پلی فصلی، ادغام NFT و پاداش‌ های مقیاس‌ پذیر. با بیش از 22 میلیون کاربر و 150 هزار بازیکن روزانه، SLIMEX در حال ساخت نسل جدیدی از شبکه‌ هاست؛ جایی که بازی، خلاقان و اقتصادهای تعاملی شکوفا می‌ شوند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی SLIMEX (SLX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید SLX آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن SLIMEX (SLX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید SLX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه SLX را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت SLIMEX (SLX) تحلیل تاریخچه قیمت SLX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت SLX را بررسی کنید!