اقتصاد توکنی SLIMEX (SLX)

با بینش‌ های کلیدی در مورد SLIMEX (SLX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 20:29:03 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت SLIMEX (SLX)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت SLIMEX (SLX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 12.69M
$ 12.69M
کل عرضه:
$ 10.00B
$ 10.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 1.73B
$ 1.73B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 73.20M
$ 73.20M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0162
$ 0.0162
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196
قیمت فعلی:
$ 0.00732
$ 0.00732

اطلاعات SLIMEX (SLX).

«اسلایم‌ های کوچک، تأثیر بزرگ – هر حفاری دریچه‌ ای تازه می‌ گشاید.» SLIMEX یک اکوسیستم تعاملی گیمینگ Web3 است که با توکن $SLX پشتیبانی می‌ شود. این پروژه از بازی محبوب Slime Miner (یک RPG بیکاری/آیدل) آغاز شد و حالا در حال گسترش در سراسر مجموعه‌ ی Slime IP بین بازی‌ ها و سرویس‌ های مختلف است. SLIMEX ترکیبی از دسترسی مقیاس‌ پذیر Web2 با مالکیت Web3 ارائه می‌ دهد؛ شامل گیم‌ پلی فصلی، ادغام NFT و پاداش‌ های مقیاس‌ پذیر. با بیش از 22 میلیون کاربر و 150 هزار بازیکن روزانه، SLIMEX در حال ساخت نسل جدیدی از شبکه‌ هاست؛ جایی که بازی، خلاقان و اقتصادهای تعاملی شکوفا می‌ شوند.

وب‌ سایت رسمی:
https://slimex.io/
وایت پیپر
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

توکنومیکس SLIMEX (SLX): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی SLIMEX (SLX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های SLX که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های SLX که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی SLX را درک کردید، قیمت زنده توکن SLX را بررسی کنید!

نحوه خرید SLX

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن SLIMEX (SLX) به سبد خرید خود هستید؟

تاریخچه قیمت SLIMEX (SLX)

تحلیل تاریخچه قیمت SLX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت SLX

می‌خواهید بدانید که SLX به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت SLX ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.