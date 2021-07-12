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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Smooth Love Potion ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Smooth Love Potion ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Smooth Love Potion (SLP)

تحلیل تکنیکال امروز Smooth Love Potion (SLP)

صفحه تحلیل Smooth Love Potion، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SLP، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Smooth Love Potion را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Smooth Love Potion (SLP)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0005328---7.60%-0.69%-20.17%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Smooth Love Potion

Smooth Love Potion اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Smooth Love Potion در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 14
خنثی 2
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 11خنثی 1خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 1خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.0005313
0.0005312
مقاومت دوم
0.0005312
0.000531
مقاومت اول
0.0005309
0.0005309
نقطه محوری
0.0005308
0.0005308
حمایت اول
0.0005305
0.0005306
حمایت دوم
0.0005304
0.0005305
حمایت سوم
0.0005301
0.0005304

سیگنال‌ های بازار Smooth Love Potion

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-1.28M
$8.81 M
$10.09 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.05 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.05 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.07 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.06 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Smooth Love Potion جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SLPUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Smooth Love Potion بیشتر کاوش کنید

معامله Smooth Love Potion (SLP) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Smooth Love Potion را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSLP
$0.0005328
$0.0005328$0.0005328
-1.18%
109.85M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SLP به USD

مقدار

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.0005328 USD

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