تحلیل تکنیکال امروز Smooth Love Potion (SLP) صفحه تحلیل Smooth Love Potion، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SLP، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Smooth Love Potion را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Smooth Love Potion (SLP) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0005328 -- -7.60% -0.69% -20.17%

Smooth Love Potion اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Smooth Love Potion در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 14 خنثی 2 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 11 خنثی 1 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0005313 0.0005312 مقاومت دوم 0.0005312 0.000531 مقاومت اول 0.0005309 0.0005309 نقطه محوری 0.0005308 0.0005308 حمایت اول 0.0005305 0.0005306 حمایت دوم 0.0005304 0.0005305 حمایت سوم 0.0005301 0.0005304

سیگنال‌ های بازار Smooth Love Potion حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.28M $8.81 M $10.09 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.05 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.06 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Smooth Love Potion جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SLPUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.02 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Smooth Love Potion (SLP) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Smooth Love Potion را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SLP $0.0005328 $0.0005328 $0.0005328 -1.18% 109.85M (USDT) معامله کنید