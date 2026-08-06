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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره SHIBAINU ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره SHIBAINU ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز SHIBAINU (SHIB)

تحلیل تکنیکال امروز SHIBAINU (SHIB)

صفحه تحلیل SHIBAINU، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SHIB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل SHIBAINU را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت SHIBAINU (SHIB)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.000004587---1.32%+10.77%-21.07%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت SHIBAINU

SHIBAINU اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت SHIBAINU در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 6
خنثی 10
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 5خنثی 3خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 1خنثی 7خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.000004582
0.000004582
مقاومت دوم
0.000004582
0.000004581
مقاومت اول
0.000004581
0.000004581
نقطه محوری
0.000004581
0.000004581
حمایت اول
0.00000458
0.00000458
حمایت دوم
0.00000458
0.00000458
حمایت سوم
0.000004579
0.00000458

سیگنال‌ های بازار SHIBAINU

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-2.89M
$45.03 M
$47.92 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.46M
خریدهای فعال 3 روزه
$8.54 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$8.08 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.09M
خریدهای فعال 7 روزه
$19.11 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$19.02 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

SHIBAINU جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت SHIBUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.30 M0.00
2026-08-14-$0.29 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00
2026-08-12-$0.28 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله SHIBAINU (SHIB) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای SHIBAINU را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTSHIB
$0.000004587
$0.000004587$0.000004587
0.00%
139.22B (USDT)
/USDCSHIB
$0.000004583
$0.000004583$0.000004583
-0.06%
5.81B (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب SHIB به USD

مقدار

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0.000004587 USD

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