تحلیل تکنیکال امروز Santos FC Fan Token (SANTOS) صفحه تحلیل Santos FC Fan Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SANTOS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Santos FC Fan Token را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Santos FC Fan Token (SANTOS) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.4745 -- -2.53% -10.53% -56.11%

Santos FC Fan Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Santos FC Fan Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 4 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 2 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.474 0.4739 مقاومت دوم 0.4739 0.4737 مقاومت اول 0.4737 0.4737 نقطه محوری 0.4736 0.4736 حمایت اول 0.4734 0.4734 حمایت دوم 0.4733 0.4734 حمایت سوم 0.4731 0.4733

سیگنال‌ های بازار Santos FC Fan Token حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 1.24M $10.14 M $8.90 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.07 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.20 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.20 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Santos FC Fan Token جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SANTOSUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.48 2026-08-14 $0.03 M 0.47 2026-08-13 $0.02 M 0.47 2026-08-12 $0.03 M 0.47 2026-08-11 -$0.01 M 0.47 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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