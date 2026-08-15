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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Reserve Rights ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Reserve Rights ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Reserve Rights (RSR)

تحلیل تکنیکال امروز Reserve Rights (RSR)

صفحه تحلیل Reserve Rights، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه RSR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Reserve Rights را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Reserve Rights (RSR)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.001156---9.62%-5.71%-37.04%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Reserve Rights

Reserve Rights اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Reserve Rights در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 1
خنثی 14
خرید 11
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 0خنثی 8خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 1خنثی 6خرید 5
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.001154
0.001154
مقاومت دوم
0.001154
0.001153
مقاومت اول
0.001153
0.001153
نقطه محوری
0.001153
0.001153
حمایت اول
0.001152
0.001152
حمایت دوم
0.001152
0.001152
حمایت سوم
0.001151
0.001152

سیگنال‌ های بازار Reserve Rights

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.69M
$3.95 M
$4.65 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.09 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.10 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.33 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.35 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Reserve Rights جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت RSRUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.04 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.06 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Reserve Rights بیشتر کاوش کنید

معامله Reserve Rights (RSR) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Reserve Rights را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTRSR
$0.001156
$0.001156$0.001156
-0.08%
48.79M (USDT)
/USDCRSR
$0.001155
$0.001155$0.001155
-0.08%
46.57M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب RSR به USD

مقدار

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.001156 USD

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