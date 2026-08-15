تحلیل تکنیکال امروز Reserve Rights (RSR) صفحه تحلیل Reserve Rights، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه RSR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Reserve Rights را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Reserve Rights (RSR) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.001156 -- -9.62% -5.71% -37.04%

Reserve Rights اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Reserve Rights در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 1 خنثی 14 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 0 خنثی 8 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 1 خنثی 6 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.001154 0.001154 مقاومت دوم 0.001154 0.001153 مقاومت اول 0.001153 0.001153 نقطه محوری 0.001153 0.001153 حمایت اول 0.001152 0.001152 حمایت دوم 0.001152 0.001152 حمایت سوم 0.001151 0.001152

سیگنال‌ های بازار Reserve Rights حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.69M $3.95 M $4.65 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.09 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.10 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.03M خریدهای فعال 7 روزه $0.33 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.35 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Reserve Rights جریان سرمایه خالص ورودی قیمت RSRUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.04 M 0.00 2026-08-13 $0.04 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.06 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Reserve Rights (RSR) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Reserve Rights را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT RSR $0.001156 $0.001156 $0.001156 -0.08% 48.79M (USDT) معامله کنید / USDC RSR $0.001155 $0.001155 $0.001155 -0.08% 46.57M (USDT) معامله کنید