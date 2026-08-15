تحلیل تکنیکال امروز Rocket Pool (RPL) صفحه تحلیل Rocket Pool، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه RPL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Rocket Pool را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Rocket Pool (RPL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $1.377 -- -12.02% -22.99% -23.16%

Rocket Pool اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Rocket Pool در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 17 خنثی 6 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 6 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 1.3763 1.3756 مقاومت دوم 1.3756 1.3752 مقاومت اول 1.3753 1.375 نقطه محوری 1.3746 1.3746 حمایت اول 1.3743 1.3742 حمایت دوم 1.3736 1.374 حمایت سوم 1.3733 1.3736

سیگنال‌ های بازار Rocket Pool حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.13M $2.15 M $2.28 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.04 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Rocket Pool جریان سرمایه خالص ورودی قیمت RPLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.02 M 1.39 2026-08-14 $0.01 M 1.34 2026-08-13 -$0.02 M 1.38 2026-08-12 -$0.01 M 1.43 2026-08-11 -$0.02 M 1.41 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Rocket Pool (RPL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Rocket Pool را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT RPL $1.377 $1.377 $1.377 -0.86% 48.42K (USDT) معامله کنید