قیمت لحظه‌ ای ROVR Network امروز برابر است با 0.00988 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ROVR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ROVR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

ROVR Network قیمت لحظه ای(ROVR)

قیمت لحظه‌ ای 1 ROVR به USD:

$0.00988
$0.00988$0.00988
-1.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ROVR Network (ROVR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:04:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ROVR Network (ROVR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00955
$ 0.00955$ 0.00955
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01015
$ 0.01015$ 0.01015
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00955
$ 0.00955$ 0.00955

$ 0.01015
$ 0.01015$ 0.01015

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

+0.20%

-1.00%

-4.64%

-4.64%

قیمت لحظه‌ ای ROVR Network (ROVR) برابر است با $ 0.00988. در 24 ساعت گذشته، ROVR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00955 تا حداکثر $ 0.01015 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ROVR برابر با $ 0.021590040558154902 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.008280267387340556 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ROVR در یک ساعت گذشته +0.20%، در 24 ساعت گذشته -1.00% و در 7 روز گذشته -4.64% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ROVR Network (ROVR)

No.1827

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 84.90K
$ 84.90K$ 84.90K

$ 98.80M
$ 98.80M$ 98.80M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

ارزش بازار فعلی ROVR Network برابر است با $ 2.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.90K. عرضه در گردش ROVR برابر است با 215.29M، و عرضه کل آن 9999998876 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 98.80M است.

تاریخچه قیمت ROVR Network (ROVR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ROVR Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000998-1.00%
30 روز$ -0.00215-17.88%
60 روز$ +0.00488+97.60%
90 روز$ +0.00488+97.60%
تغییر قیمت امروز ROVR Network

امروز، ROVR تغییر $ -0.0000998 (-1.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ROVR Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00215 (-17.88%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ROVR Network

با گسترش بازه به 60 روز، ROVR تغییر $ +0.00488 (+97.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ROVR Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00488 (+97.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ROVR Network (ROVR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ROVR Network را ببینید.

ROVR NetworkROVR چیست

ROVR در حال ساخت ستون فقرات داده ای برای هوش فضایی (Spatial AI) و سامانه های حمل و نقل هوشمند آینده است. این پلتفرم با جمع آوری داده های چندحسگری — شامل LiDAR، دوربین ها، IMU، RTK و موارد دیگر — و اجرای پردازش های پیشرفته ادغام حسگرها (Sensor Fusion)، مجموعههای عظیم و باکیفیت داده برای آموزش هوش مصنوعی تولید می کند که نسل بعدی کاربردها در رانندگی خودران، رباتیک و هوش فضایی را توانمند می سازد. هر کسی میتواند از طریق اپلیکیشن موبایل ROVR به راحتی مشارکت کند و کاربردهایی از رانندگی خودران و زیرساخت های هوشمند گرفته تا هوشمندسازی لحظه ای جاده ها را فعال سازد — در حالی که در یک اقتصاد داده ای غیرمتمرکز و پایدار پاداش دریافت می کند.

هم اکنون ROVR Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ROVR Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ROVR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ROVR Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ROVR Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (USD)

ارزش ROVR Network (ROVR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ROVR Network (ROVR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ROVR Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ROVR Network را بررسی کنید!

توکنومیکس ROVR Network (ROVR)

درک، توکنومیکس ROVR Network (ROVR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROVR بیشتر بدانید!

نحوه خریدROVR Network (ROVR)

آیا به دنبال نحوه خرید ROVR Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ROVR Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ROVR به ارزهای محلی

1 ROVR Network(ROVR) به VND
259.9922
1 ROVR Network(ROVR) به AUD
A$0.0150176
1 ROVR Network(ROVR) به GBP
0.0073112
1 ROVR Network(ROVR) به EUR
0.008398
1 ROVR Network(ROVR) به USD
$0.00988
1 ROVR Network(ROVR) به MYR
RM0.041496
1 ROVR Network(ROVR) به TRY
0.4145648
1 ROVR Network(ROVR) به JPY
¥1.50176
1 ROVR Network(ROVR) به ARS
ARS$14.1546808
1 ROVR Network(ROVR) به RUB
0.78299
1 ROVR Network(ROVR) به INR
0.8716136
1 ROVR Network(ROVR) به IDR
Rp164.6666008
1 ROVR Network(ROVR) به PHP
0.5847972
1 ROVR Network(ROVR) به EGP
￡E.0.4687072
1 ROVR Network(ROVR) به BRL
R$0.0530556
1 ROVR Network(ROVR) به CAD
C$0.0137332
1 ROVR Network(ROVR) به BDT
1.2091144
1 ROVR Network(ROVR) به NGN
14.4022736
1 ROVR Network(ROVR) به COP
$37.999962
1 ROVR Network(ROVR) به ZAR
R.0.1701336
1 ROVR Network(ROVR) به UAH
0.4161456
1 ROVR Network(ROVR) به TZS
T.Sh.24.3950044
1 ROVR Network(ROVR) به VES
Bs2.10444
1 ROVR Network(ROVR) به CLP
$9.27732
1 ROVR Network(ROVR) به PKR
Rs2.7893216
1 ROVR Network(ROVR) به KZT
5.3146496
1 ROVR Network(ROVR) به THB
฿0.322582
1 ROVR Network(ROVR) به TWD
NT$0.3026244
1 ROVR Network(ROVR) به AED
د.إ0.0362596
1 ROVR Network(ROVR) به CHF
Fr0.0078052
1 ROVR Network(ROVR) به HKD
HK$0.0766688
1 ROVR Network(ROVR) به AMD
֏3.7969828
1 ROVR Network(ROVR) به MAD
.د.م0.0910936
1 ROVR Network(ROVR) به MXN
$0.1816932
1 ROVR Network(ROVR) به SAR
ريال0.03705
1 ROVR Network(ROVR) به ETB
Br1.4964248
1 ROVR Network(ROVR) به KES
KSh1.2772864
1 ROVR Network(ROVR) به JOD
د.أ0.00700492
1 ROVR Network(ROVR) به PLN
0.0358644
1 ROVR Network(ROVR) به RON
лв0.0430768
1 ROVR Network(ROVR) به SEK
kr0.0925756
1 ROVR Network(ROVR) به BGN
лв0.0164996
1 ROVR Network(ROVR) به HUF
Ft3.295474
1 ROVR Network(ROVR) به CZK
0.2061956
1 ROVR Network(ROVR) به KWD
د.ك0.00302328
1 ROVR Network(ROVR) به ILS
0.03211
1 ROVR Network(ROVR) به BOB
Bs0.0683696
1 ROVR Network(ROVR) به AZN
0.016796
1 ROVR Network(ROVR) به TJS
SM0.09139
1 ROVR Network(ROVR) به GEL
0.0268736
1 ROVR Network(ROVR) به AOA
Kz9.0393108
1 ROVR Network(ROVR) به BHD
.د.ب0.00371488
1 ROVR Network(ROVR) به BMD
$0.00988
1 ROVR Network(ROVR) به DKK
kr0.063232
1 ROVR Network(ROVR) به HNL
L0.260338
1 ROVR Network(ROVR) به MUR
0.4493424
1 ROVR Network(ROVR) به NAD
$0.1701336
1 ROVR Network(ROVR) به NOK
kr0.0986024
1 ROVR Network(ROVR) به NZD
$0.0170924
1 ROVR Network(ROVR) به PAB
B/.0.00988
1 ROVR Network(ROVR) به PGK
K0.041496
1 ROVR Network(ROVR) به QAR
ر.ق0.0359632
1 ROVR Network(ROVR) به RSD
дин.0.9938292
1 ROVR Network(ROVR) به UZS
soʻm120.4877856
1 ROVR Network(ROVR) به ALL
L0.821522
1 ROVR Network(ROVR) به ANG
ƒ0.0176852
1 ROVR Network(ROVR) به AWG
ƒ0.017784
1 ROVR Network(ROVR) به BBD
$0.01976
1 ROVR Network(ROVR) به BAM
KM0.0165984
1 ROVR Network(ROVR) به BIF
Fr29.40288
1 ROVR Network(ROVR) به BND
$0.0127452
1 ROVR Network(ROVR) به BSD
$0.00988
1 ROVR Network(ROVR) به JMD
$1.584258
1 ROVR Network(ROVR) به KHR
39.83863
1 ROVR Network(ROVR) به KMF
Fr4.17924
1 ROVR Network(ROVR) به LAK
214.7826044
1 ROVR Network(ROVR) به LKR
රු3.0056936
1 ROVR Network(ROVR) به MDL
L0.1673672
1 ROVR Network(ROVR) به MGA
Ar44.304884
1 ROVR Network(ROVR) به MOP
P0.07904
1 ROVR Network(ROVR) به MVR
0.151164
1 ROVR Network(ROVR) به MWK
MK17.1527668
1 ROVR Network(ROVR) به MZN
MT0.6314308
1 ROVR Network(ROVR) به NPR
रु1.3948584
1 ROVR Network(ROVR) به PYG
70.06896
1 ROVR Network(ROVR) به RWF
Fr14.33588
1 ROVR Network(ROVR) به SBD
$0.0813124
1 ROVR Network(ROVR) به SCR
0.1350596
1 ROVR Network(ROVR) به SRD
$0.3941132
1 ROVR Network(ROVR) به SVC
$0.08645
1 ROVR Network(ROVR) به SZL
L0.1701336
1 ROVR Network(ROVR) به TMT
m0.0346788
1 ROVR Network(ROVR) به TND
د.ت0.02882984
1 ROVR Network(ROVR) به TTD
$0.0670852
1 ROVR Network(ROVR) به UGX
Sh34.42192
1 ROVR Network(ROVR) به XAF
Fr5.55256
1 ROVR Network(ROVR) به XCD
$0.026676
1 ROVR Network(ROVR) به XOF
Fr5.55256
1 ROVR Network(ROVR) به XPF
Fr1.00776
1 ROVR Network(ROVR) به BWP
P0.131898
1 ROVR Network(ROVR) به BZD
$0.0198588
1 ROVR Network(ROVR) به CVE
$0.9377108
1 ROVR Network(ROVR) به DJF
Fr1.74876
1 ROVR Network(ROVR) به DOP
$0.632814
1 ROVR Network(ROVR) به DZD
د.ج1.2845976
1 ROVR Network(ROVR) به FJD
$0.0223288
1 ROVR Network(ROVR) به GNF
Fr85.9066
1 ROVR Network(ROVR) به GTQ
Q0.0756808
1 ROVR Network(ROVR) به GYD
$2.0686744
1 ROVR Network(ROVR) به ISK
kr1.20536

منابع ROVR Network

برای درک عمیق‌ تر ROVR Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ROVR Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ROVR Network

امروز ROVR Network (ROVR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ROVR به واحد USD برابر است با 0.00988 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ROVR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ROVR نسبت به USD برابر است با $ 0.00988. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ROVR Network چقدر است؟
ارزش بازار ROVR برابر است با $ 2.13M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ROVR چقدر است؟
عرضه در گردش ROVR برابر است با 215.29M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROVR چقدر بوده است؟
ROVR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.021590040558154902 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ROVR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ROVR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.008280267387340556 USD رسید.
حجم معاملات ROVR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROVR برابر است با $ 84.90K USD.
آیا ROVR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ROVR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROVR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:04:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ROVR Network (ROVR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

