ROVR در حال ساخت ستون فقرات داده ای برای هوش فضایی (Spatial AI) و سامانه های حمل و نقل هوشمند آینده است. این پلتفرم با جمع آوری داده های چندحسگری — شامل LiDAR، دوربین ها، IMU، RTK و موارد دیگر — و اجرای پردازش های پیشرفته ادغام حسگرها (Sensor Fusion)، مجموعههای عظیم و باکیفیت داده برای آموزش هوش مصنوعی تولید می کند که نسل بعدی کاربردها در رانندگی خودران، رباتیک و هوش فضایی را توانمند می سازد. هر کسی میتواند از طریق اپلیکیشن موبایل ROVR به راحتی مشارکت کند و کاربردهایی از رانندگی خودران و زیرساخت های هوشمند گرفته تا هوشمندسازی لحظه ای جاده ها را فعال سازد — در حالی که در یک اقتصاد داده ای غیرمتمرکز و پایدار پاداش دریافت می کند.