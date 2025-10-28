پیش‌بینی قیمت ROVR Network (ROVR) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت ROVR Network برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه ROVR را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت ROVR Network را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.00985 $0.00985 $0.00985 -1.30% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت ROVR Network برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود ROVR Network احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.00985 برسد. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود ROVR Network احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.010342 برسد. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت ROVR تا سال 2027 به حدود $ 0.010859 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت ROVR تا سال 2028 به حدود $ 0.011402 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی ROVR تا سال 2029 حدود $ 0.011972 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی ROVR تا سال 2030 حدود $ 0.012571 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت ROVR Network احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.020477 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) ROVR Network (ROVR) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت ROVR Network احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.033355 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.00985 0.00%

2026 $ 0.010342 5.00%

2027 $ 0.010859 10.25%

2028 $ 0.011402 15.76%

2029 $ 0.011972 21.55%

2030 $ 0.012571 27.63%

2031 $ 0.013199 34.01%

2032 $ 0.013859 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.014552 47.75%

2034 $ 0.015280 55.13%

2035 $ 0.016044 62.89%

2036 $ 0.016846 71.03%

2037 $ 0.017689 79.59%

2038 $ 0.018573 88.56%

2039 $ 0.019502 97.99%

2040 $ 0.020477 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت ROVR Network برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.00985 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.009851 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.009859 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.009890 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز ROVR Network (ROVR) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای ROVR در October 28, 2025(امروز) ، 0.00985$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا ROVR Network (ROVR) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای ROVR، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.009851$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته ROVR Network (ROVR) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای ROVR، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.009859$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای ROVR به میزان 0.009890$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی ROVR Network قیمت فعلی $ 0.00985$ 0.00985 $ 0.00985 تغییر قیمت (24 ساعته) -1.30% ارزش بازار $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M سرمایه در گردش 215.29M 215.29M 215.29M حجم (24 ساعته) $ 68.74K$ 68.74K $ 68.74K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای ROVR در حال حاضر $ 0.00985 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -1.30% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 68.74K رسیده است. علاوه بر این، ROVR دارای عرضه در گردش حدود 215.29M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 2.12M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای ROVR

قیمت تاریخی ROVR Network طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای ROVR Network، قیمت فعلی ROVR Network برابر با 0.00985 USD است. عرضه در گردش ROVR Network(ROVR) برابر با 0.00 ROVR است که ارزش بازار آن را به $2.12M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.01% $ -0.000150 $ 0.01006 $ 0.00955

7 روز -0.04% $ -0.000480 $ 0.01039 $ 0.00955

30 روز -0.15% $ -0.00179 $ 0.01271 $ 0.00955 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، ROVR Network حرکت قیمتی -0.000150$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.01% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، ROVR Network با بالاترین قیمت $0.01039 و پایین‌ ترین قیمت $0.00955 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.04% بوده است. این روند اخیر پتانسیل ROVR برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، ROVR Network تغییر -0.15% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.00179 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که ROVR ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت ROVR Network را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت ROVR

ماژول پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت ROVR Network ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی ROVR را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای ROVR Network در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده ROVR را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت ROVR Network را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده ROVR ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت ROVR می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده ROVR Network بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت ROVR مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت ROVR به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا ROVR ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود ROVR تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت ROVR در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت ROVR Network (ROVR)، انتظار می‌ رود که قیمت ROVR تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک ROVR در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد ROVR Network (ROVR) در حال حاضر $0.00985 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که ROVR تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی ROVR در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که ROVR Network (ROVR) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد ROVR به حدود -- برسد. قیمت تخمینی ROVR در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود ROVR Network (ROVR) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی ROVR در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود ROVR Network (ROVR) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک ROVR در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد ROVR Network (ROVR) در حال حاضر $0.00985 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که ROVR تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت ROVR برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که ROVR Network (ROVR) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد ROVR به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید