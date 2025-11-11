با بینش‌ های کلیدی در مورد River (RIVER)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

River در حال ساخت یک سیستم استیبل کوین مبتنی بر «انتزاع زنجیره ای» است که امکان استفاده از وثیقه، بازده و نقدینگی میان زنجیره ای را بدون نیاز به پل (Bridging) فراهم می کند. این سیستم با استیبلکوین satUSD که بر پایه «CDP فرازنجیره ای» (omni-CDP) طراحی شده، به کاربران اجازه می دهد به صورت بومی (Native) در اکوسیستمهای مختلف درآمد کسب کنند، از اهرم مالی استفاده کنند و فعالیت خود را در مقیاس گسترده توسعه دهند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی River (RIVER) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت River (RIVER) تحلیل تاریخچه قیمت RIVER به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت RIVER را بررسی کنید!