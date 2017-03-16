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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Qtum ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Qtum ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Qtum (QTUM)

تحلیل تکنیکال امروز Qtum (QTUM)

صفحه تحلیل Qtum، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه QTUM، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Qtum را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Qtum (QTUM)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.675--+1.77%-0.11%-25.49%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Qtum

Qtum اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Qtum در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 16
خنثی 5
خرید 5
میانگین‌ های متحرک:فروشفروش 10خنثی 1خرید 3
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 6خنثی 4خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.6748
0.6748
مقاومت دوم
0.6748
0.6747
مقاومت اول
0.6747
0.6747
نقطه محوری
0.6747
0.6747
حمایت اول
0.6746
0.6746
حمایت دوم
0.6746
0.6746
حمایت سوم
0.6745
0.6746

سیگنال‌ های بازار Qtum

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.02M
$1.35 M
$1.32 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.07 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.08 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.40 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.43 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Qtum جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت QTUMUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.04 M0.68
2026-08-14$0.03 M0.69
2026-08-13-$0.02 M0.66
2026-08-12-$0.17 M0.65
2026-08-11-$0.08 M0.64

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Qtum (QTUM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Qtum را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTQTUM
$0.675
$0.675$0.675
-0.25%
112.94K (USDT)
/USDCQTUM
$0.674
$0.674$0.674
-0.32%
79.67K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب QTUM به USD

مقدار

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 0.675 USD

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