با بینش‌ های کلیدی در مورد Portal To Bitcoin (PTB)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:29:22 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Portal To Bitcoin (PTB)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Portal To Bitcoin (PTB)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 53.40M
$ 53.40M
کل عرضه:
$ 5.26B
$ 5.26B
منبع تغذیه در گردش:
$ 1.85B
$ 1.85B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 242.17M
$ 242.17M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.08336
$ 0.08336
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146
قیمت فعلی:
$ 0.02883
$ 0.02883

اطلاعات Portal To Bitcoin (PTB).

پورتال‌ تو‌بیت‌ کوین (PortalToBitcoin) یک زیرساخت نوآورانه و غیرمتولی بین زنجیره‌ ای را معرفی می‌کند که برای امکان‌پذیر کردن معاملات امن، کارآمد و با حداقل اعتماد بین بیت‌کوین و سایر بلاکچین‌ ها مانند اتریوم و سولانا طراحی شده است. هسته زیرساخت پورتال‌ تو‌بیت‌کوین توسط فناوری اختصاصی BitScaler آن، یک چارچوب پیشرفته که به‌طور خاص برای مقیاس‌پذیری مؤثر و پایدار تراکنش‌ های بیت‌کوین توسعه داده شده است، پشتیبانی می‌ شود و در نتیجه ظرفیت آن را برای پشتیبانی از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه‌ های کاربردی گسترده‌تر بلاکچین افزایش می‌ دهد.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.portaltobitcoin.com
وایت پیپر
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
کاوشگر بلوک:
https://aurelia.portaltobitcoin.com

توکنومیکس Portal To Bitcoin (PTB): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Portal To Bitcoin (PTB) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های PTB که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های PTB که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی PTB را درک کردید، قیمت زنده توکن PTB را بررسی کنید!

نحوه خرید PTB

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Portal To Bitcoin (PTB) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید PTB، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Portal To Bitcoin (PTB)

تحلیل تاریخچه قیمت PTB به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت PTB

می‌خواهید بدانید که PTB به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت PTB ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.