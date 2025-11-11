پورتال‌ تو‌بیت‌ کوین (PortalToBitcoin) یک زیرساخت نوآورانه و غیرمتولی بین زنجیره‌ ای را معرفی می‌کند که برای امکان‌پذیر کردن معاملات امن، کارآمد و با حداقل اعتماد بین بیت‌کوین و سایر بلاکچین‌ ها مانند اتریوم و سولانا طراحی شده است. هسته زیرساخت پورتال‌ تو‌بیت‌کوین توسط فناوری اختصاصی BitScaler آن، یک چارچوب پیشرفته که به‌طور خاص برای مقیاس‌پذیری مؤثر و پایدار تراکنش‌ های بیت‌کوین توسعه داده شده است، پشتیبانی می‌ شود و در نتیجه ظرفیت آن را برای پشتیبانی از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه‌ های کاربردی گسترده‌تر بلاکچین افزایش می‌ دهد.