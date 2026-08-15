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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Paris Saint-Germain ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Paris Saint-Germain ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Paris Saint-Germain (PSG)

تحلیل تکنیکال امروز Paris Saint-Germain (PSG)

صفحه تحلیل Paris Saint-Germain، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PSG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Paris Saint-Germain را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Paris Saint-Germain (PSG)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.4845---7.08%-10.07%-53.33%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت PSGUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.49
2026-08-14-$0.01 M0.48
2026-08-13$0.00 M0.49
2026-08-12-$0.02 M0.50
2026-08-11-$0.02 M0.51

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Paris Saint-Germain (PSG) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Paris Saint-Germain را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTPSG
$0.4845
$0.4845$0.4845
-0.44%
116.59K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب PSG به USD

مقدار

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0.4845 USD

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