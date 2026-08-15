تحلیل تکنیکال امروز Paris Saint-Germain (PSG)
تغییر قیمت Paris Saint-Germain (PSG)
|قیمت فعلی
|24 ساعت
|7 روز
|30 روز
|90 روز
|$0.4845
|--
|-7.08%
|-10.07%
|-53.33%
Paris Saint-Germain جریان سرمایه
|تاریخچه
|خالص ورودی
|قیمت
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.49
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.48
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.49
|2026-08-12
|-$0.02 M
|0.50
|2026-08-11
|-$0.02 M
|0.51
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
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