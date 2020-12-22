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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Marlin POND ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Marlin POND ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Marlin POND (POND)

تحلیل تکنیکال امروز Marlin POND (POND)

صفحه تحلیل Marlin POND، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه POND، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Marlin POND را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Marlin POND (POND)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.0007075---6.22%-10.73%-52.43%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Marlin POND

Marlin POND جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت PONDUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Marlin POND بیشتر کاوش کنید

معامله Marlin POND (POND) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Marlin POND را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTPOND
$0.0007075
$0.0007075$0.0007075
-0.44%
75.62M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب POND به USD

مقدار

POND
POND
USD
USD

1 POND = 0.0007075 USD

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