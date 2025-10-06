قیمت لحظه‌ ای POCHITAOLD امروز برابر است با -- USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POCHITAOLD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POCHITAOLD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای POCHITAOLD امروز برابر است با -- USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POCHITAOLD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POCHITAOLD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره POCHITAOLD

اطلاعات قیمت POCHITAOLD

توکنومیکس POCHITAOLD

پیش‌بینی قیمت POCHITAOLD

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو POCHITAOLD

POCHITAOLD قیمت لحظه ای(POCHITAOLD)

لیست نشده

USD
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:37:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت POCHITAOLD (POCHITAOLD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
--
----
کمترین قیمت 24 ساعته
--
----
بیشترین قیمت 24 ساعته

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

قیمت لحظه‌ ای POCHITAOLD (POCHITAOLD) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، POCHITAOLD در بازه قیمتی حداقل -- تا حداکثر -- معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POCHITAOLD برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POCHITAOLD در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -- تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار POCHITAOLD (POCHITAOLD)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ارزش بازار فعلی POCHITAOLD برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POCHITAOLD برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت POCHITAOLD (POCHITAOLD) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت POCHITAOLD برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
No Data
تغییر قیمت امروز POCHITAOLD

امروز، POCHITAOLD تغییر -- (--) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه POCHITAOLD

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان -- (--) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه POCHITAOLD

با گسترش بازه به 60 روز، POCHITAOLD تغییر -- (--) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه POCHITAOLD

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان -- (--) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

POCHITAOLDPOCHITAOLD چیست

هم اکنون POCHITAOLD در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های POCHITAOLD خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ POCHITAOLD را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره POCHITAOLD را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید POCHITAOLD شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت POCHITAOLD (USD)

ارزش POCHITAOLD (POCHITAOLD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از POCHITAOLD (POCHITAOLD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت POCHITAOLD را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت POCHITAOLD را بررسی کنید!

توکنومیکس POCHITAOLD (POCHITAOLD)

درک، توکنومیکس POCHITAOLD (POCHITAOLD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POCHITAOLD بیشتر بدانید!

نحوه خریدPOCHITAOLD (POCHITAOLD)

آیا به دنبال نحوه خرید POCHITAOLD هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی POCHITAOLD را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

POCHITAOLD به ارزهای محلی

1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به VND
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به AUD
A$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به GBP
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به EUR
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به USD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MYR
RM--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TRY
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به JPY
¥--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ARS
ARS$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به RUB
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به INR
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به IDR
Rp--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به PHP
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به EGP
￡E.--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BRL
R$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به CAD
C$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BDT
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به NGN
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به COP
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ZAR
R.--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به UAH
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TZS
T.Sh.--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به VES
Bs--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به CLP
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به PKR
Rs--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به KZT
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به THB
฿--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TWD
NT$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به AED
د.إ--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به CHF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به HKD
HK$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به AMD
֏--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MAD
.د.م--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MXN
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SAR
ريال--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ETB
Br--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به KES
KSh--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به JOD
د.أ--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به PLN
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به RON
лв--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SEK
kr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BGN
лв--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به HUF
Ft--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به CZK
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به KWD
د.ك--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ILS
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BOB
Bs--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به AZN
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TJS
SM--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به GEL
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به AOA
Kz--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BHD
.د.ب--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BMD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به DKK
kr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به HNL
L--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MUR
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به NAD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به NOK
kr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به NZD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به PAB
B/.--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به PGK
K--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به QAR
ر.ق--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به RSD
дин.--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به UZS
soʻm--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ALL
L--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ANG
ƒ--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به AWG
ƒ--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BBD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BAM
KM--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BIF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BND
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BSD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به JMD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به KHR
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به KMF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به LAK
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به LKR
රු--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MDL
L--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MGA
Ar--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MOP
P--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MVR
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MWK
MK--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به MZN
MT--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به NPR
रु--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به PYG
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به RWF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SBD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SCR
--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SRD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SVC
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به SZL
L--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TMT
m--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TND
د.ت--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به TTD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به UGX
Sh--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به XAF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به XCD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به XOF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به XPF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BWP
P--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به BZD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به CVE
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به DJF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به DOP
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به DZD
د.ج--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به FJD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به GNF
Fr--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به GTQ
Q--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به GYD
$--
1 POCHITAOLD(POCHITAOLD) به ISK
kr--

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره POCHITAOLD

امروز POCHITAOLD (POCHITAOLD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POCHITAOLD به واحد USD برابر است با -- USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POCHITAOLD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POCHITAOLD نسبت به USD برابر است با --. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار POCHITAOLD چقدر است؟
ارزش بازار POCHITAOLD برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POCHITAOLD چقدر است؟
عرضه در گردش POCHITAOLD برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POCHITAOLD چقدر بوده است؟
POCHITAOLD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POCHITAOLD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POCHITAOLD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات POCHITAOLD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POCHITAOLD برابر است با -- USD.
آیا POCHITAOLD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POCHITAOLD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POCHITAOLD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:37:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به POCHITAOLD (POCHITAOLD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب POCHITAOLD به USD

مقدار

POCHITAOLD
POCHITAOLD
USD
USD

1 POCHITAOLD = -- USD

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,920.00
$113,920.00$113,920.00

-0.91%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.56
$4,091.56$4,091.56

-1.95%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04743
$0.04743$0.04743

-14.86%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.16
$199.16$199.16

-0.47%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4997
$4.4997$4.4997

-13.23%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.56
$4,091.56$4,091.56

-1.95%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,920.00
$113,920.00$113,920.00

-0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.16
$199.16$199.16

-0.47%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6231
$2.6231$2.6231

-1.43%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,127.64
$1,127.64$1,127.64

-1.40%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000004260
$0.0000000000000004260$0.0000000000000004260

+3,808.25%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1658
$0.1658$0.1658

+231.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04410
$0.04410$0.04410

+120.50%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03546
$0.03546$0.03546

+90.44%