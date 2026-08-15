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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ontology Gas ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ontology Gas ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Ontology Gas (ONG)

تحلیل تکنیکال امروز Ontology Gas (ONG)

صفحه تحلیل Ontology Gas، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ONG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ontology Gas را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Ontology Gas (ONG)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.04479--+3.75%-4.89%-32.39%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Ontology Gas

Ontology Gas اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ontology Gas در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 3
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 3خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.04476
0.04475
مقاومت دوم
0.04475
0.04474
مقاومت اول
0.04474
0.04474
نقطه محوری
0.04473
0.04473
حمایت اول
0.04472
0.04472
حمایت دوم
0.04471
0.04472
حمایت سوم
0.0447
0.04471

سیگنال‌ های بازار Ontology Gas

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.30M
$4.79 M
$5.09 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.15 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.15 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.17 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.17 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Ontology Gas جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ONGUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.14 M0.04
2026-08-14$0.06 M0.04
2026-08-13-$0.02 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Ontology Gas (ONG) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ontology Gas را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTONG
$0.04479
$0.04479$0.04479
+0.04%
1.62M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ONG به USD

مقدار

ONG
ONG
USD
USD

1 ONG = 0.04479 USD

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