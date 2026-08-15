خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره OKB ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره OKB ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره OKB

اطلاعات قیمت OKB

جفت OKB چیست؟

وب‌سایت رسمی OKB

توکنومیکس OKB

پیش‌بینی قیمت OKB

تاریخچه OKB

راهنمای خرید OKB

مبدل OKB به ارز فیات

اسپات OKB

فیوچرز USDT-M OKB

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز OKB (OKB)

تحلیل تکنیکال امروز OKB (OKB)

صفحه تحلیل OKB، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه OKB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل OKB را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت OKB (OKB)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$107.863--+15.30%+33.43%+29.20%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت OKB

OKB اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت OKB در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 1
خرید 18
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 1خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
108.0066
107.9933
مقاومت دوم
107.9933
107.978
مقاومت اول
107.9666
107.9686
نقطه محوری
107.9533
107.9533
حمایت اول
107.9266
107.938
حمایت دوم
107.9133
107.9286
حمایت سوم
107.8866
107.9133

سیگنال‌ های بازار OKB

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.08M
$1.67 M
$1.75 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.04M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.37 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.34 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.97 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.96 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

OKB جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت OKBUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.61 M107.82
2026-08-14$1.44 M105.69
2026-08-13$2.49 M101.26
2026-08-12$0.39 M95.36
2026-08-11$0.58 M94.63

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره OKB بیشتر کاوش کنید

معامله OKB (OKB) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای OKB را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTOKB
$107.958
$107.958$107.958
+0.36%
2.65K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب OKB به USD

مقدار

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 107.863 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.