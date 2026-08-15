تحلیل تکنیکال امروز Non-Playable Coin (NPC) صفحه تحلیل Non-Playable Coin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه NPC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Non-Playable Coin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Non-Playable Coin (NPC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.005284 -- -7.84% -21.92% -26.67%

Non-Playable Coin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Non-Playable Coin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 6 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 9 خنثی 3 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 3 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.005244 0.005243 مقاومت دوم 0.005243 0.005242 مقاومت اول 0.005242 0.005242 نقطه محوری 0.005241 0.005241 حمایت اول 0.00524 0.00524 حمایت دوم 0.005239 0.00524 حمایت سوم 0.005238 0.005239

سیگنال‌ های بازار Non-Playable Coin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.05 M $0.06 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.00 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.00 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Non-Playable Coin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت NPCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 -$0.01 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Non-Playable Coin (NPC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Non-Playable Coin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT NPC $0.005302 $0.005302 $0.005302 +0.45% 15.22M (USDT) معامله کنید / USDC NPC $0.005285 $0.005285 $0.005285 +0.24% 9.86M (USDT) معامله کنید